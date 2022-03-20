شكرا لقرائتكم خبر عن كوكا بعد استبعاده من قائمة المنتخب: إحساس صعب وإحباط كبير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - علق أحمد حسن كوكا، المحترف في صفوف قونيا سبور التركي، على قرار استبعاده من قائمة منتخب مصر التي تستعد لمواجهتي السنغال، بالتصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022.

وكتب كوكا عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "الحمد لله على كل حال، بعدما كنت خارج القائمة في أمم أفريقيا شعرت بحزن شديد، وقولت أن المدرب على صواب وأنا لا ألعب بانتظام في فريقي ولا أحرز أهدافا كافية".

وأضاف: "وقتها قلت والله هموت نفسي في شهر مارس، والحمد لله ربنا أكرمني وسجلت 8 أهداف وصنعت 4 أهداف لزملائي خلال 10 مباريات كأساسي، لكن لم يكن لدي نصيب أن اتواجد في المعسكر هذا أيضا".

وتابع: "إحساس صعب وإحباط كبير، لكن والله كل ما اتمناه هو ان يكرم منتخب مصر ويصعد ومصر كلها تفرح وبالتوفيق لإخواتي في المباراتين وبإذن الله نصعد كأس العالم".

عاد محمد مجدى "أفشة" نجم الأهلى، وعمر جابر لاعب بيراميدز، لقائمة منتخب مصر المستدعاة لخوض مباراتي السنغال، ضمن منافسات المرحلة النهائية من التصفيات الأفريقية المؤهلة إلى كأس العالم 2022، خروج بعض اللاعبين الذين تواجدوا في قائمة المنتخب الأخيرة التي خاضت منافسات كأس الأمم الأفريقية، والتي وصلت خلالها مصر للمباراة النهائية قبل أن تخسر اللقب لصالح منتخب السنغال.

وعاد أفشة، والذي تم استبعاده من القائمة النهائية لمنتخب مصر في أمم إفريقيا، مستفيدا من قرار اعتزال عبد الله السعيد قائد بيراميدز للعب الدولي، ويكون هو الخيار الأول لكيروش وجهاز الفراعنة بعد خروج السعيد من حسابات جهاز المنتخب.

كما شهدت المنافسات تواجد عمر جابر لتدعيم الجبهة اليمنى، مستفيدا هو الآخر من غياب أكرم توفيق للإصابة بقطع في الرباط الصليبي، خلال مشاركته في أمم إفريقيا الأخيرة بالكاميرون، وكذلك استفادته من استبعاد محمد هاني، ظهير أيمن الأهلي، بعد تجدد إصابته في العضلة الضامة بمباراة فريقه ضد المريخ السوداني.

كما استفاد ياسر إبراهيم من إصابة أحمد حجازي صخرة دفاع منتخب مصر في تعويضه بقائمة الفراعنة لمباراتي السنغال، حيث وقع اختيار كيروش ومعاونيه على مدافع الأهلي لتعويض غياب حجازي، ويكون ضمه لقائمة الفراعنة تكليلا لجهده عن تألقه مع الأهلي في الفترة الأخيرة.

فيما شهدت قائمة منتخب مصر استبعاد مهند لاشين، لاعب طلائع الجيش، وضم نبيل عماد "دونجا" بدلا منه في قائمة مباراتي السنغال، بعدما تواجد لاعب طلائع الجيش في قائمة الفراعنة المشاركة في أمم أفريقيا، والتي غاب عنها لاعب وسط بيراميدز.