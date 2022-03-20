شكرا لقرائتكم خبر عن إيهاب جلال: توقعت انضمام لاعبين من بيراميدز للمنتخب.. وأتمنى التوفيق لجابر ودونجا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عبر إيهاب جلال، المدير الفني لفريق نادي بيراميدز، عن سعادته بانضمام الثنائي عمر جابر ونبيل عماد دونجا لصفوف المنتخب الوطني في معسكره المقبل، استعدادا لخوض مباراتي السنغال في التصفيات المؤهلة لكأس العالم في قطر، مشددا على أن الثنائي اجتهد بشدة في الفترة الأخيرة، ويستحق كل منهما التواجد مع الفراعنة في تلك المرحلة المهمة.

أوضح خلال المؤتمر الصحفي لمباراة الأهلي طرابلس الليبي في بنغازي، أنه كان يتوقع ويتمنى أن ينضم أكثر من لاعب آخر من صفوف بيراميدز في ظل تألق أكثر من لاعب في المرحلة الأخيرة، وعلى وجه التحديد الثلاثي علي جبر وإبراهيم عادل ومحمد حمدي، وبالفعل يستحقون التواجد مع المنتخب، وغيرهم من لاعبي الفريق.

أشار إيهاب جلال إلى أنه في كل الأحوال يجب احترام اختيارات الجهاز الفني للمنتخب ورؤيته الفنية وقراراته وفقا لوجهة نظره، متمنيا التوفيق للفراعنة وأن يحقق المنتخب حلم المصريين بالتأهل لمونديال قطر، ومتمنيا أن يكون لعمر جابر ودونجا التأثير الإيجابي القوي على المنتخب في أن يحقق الحلم الكبير.