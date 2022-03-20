شكرا لقرائتكم خبر عن إيهاب الكومي: منتخبات الناشئين والشباب مبشرة ولدينا 9 محترفين في منتخب 2006 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف إيهاب الكومي، عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، أن مصر تمتلك مواهب عظيمة في منتخبات الناشئين 2006 والشباب 2003، بعد متابعته للمنتخبين في الفترة الأخيرة.

وقال الكومي، في تصريحات تليفزيونية لبرنامج ملعب أون تايم، على فضائية أون تايم سبورتس: "لدينا نجوم مميزة للغاية، ستكون لدينا منتخبات تعيد مصر للريادة على مستوى الشباب والناشئين، وجيل منتخب 2006 الحالي مبشر بالخير، وسيكون من هؤلاء اللاعبين أكثر من صلاح جديد".

وأضاف الكومي، الذي يرأس بعثة منتخب الناشئين في دورة شمال إفريقيا: "جمال علام اجتمع بالمنتخب وأبلغهم أن اتحاد الكرة على أتم الاستعداد لتوفير كافة طلباتهم في الفترة المقبلة بما يساهم في بناء جيل جديد".

وتابع الكومي: "التوأم حسام وإبراهيم عادل من المواهب المميزة للمنتخبات الوطنية والأهلي، وكذلك عمر سيد معوض الذي يقدم مستويات كبيرة مع منتخب الناشئين، وهناك 9 محترفين في منتخب الشباب مواليد 2003".