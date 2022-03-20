شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد السكندرى يمد فترة الراحة ويؤجل العودة للتدريبات بعد إقالة حسام حسن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قررت لجنة الكرة بالاتحاد السكندري مد فترة الراحة للاعبى الفريق الأول وتأجيل العودة للتدريبات الجماعية، بعد فسخ التعاقد مع حسام حسن وجهازه الفني والإداري.

كشفت لجنة الكرة بالاتحاد السكندرى، برئاسة أحمد عبد المجيد نائب رئيس مجلس الإدارة، وعضوية محمد سلامة ومحمد البحيرى أعضاء مجلس الإدارة، أنها بصدد الإعلان عن المدير الفنى الجديد للفريق خلال 48 ساعة.

ويأتي بحث إدارة النادى السكندرى عن مدير فنى جديد يقود الفريق خلال الفترة المقبلة بعد فسخ التعاقد مع حسام وجهاز المعاون والإدارة وتوجيه الشكر لهم على الفترة الماضية التي قضاها الجهاز فى قيادة الفريق.

ودخل عماد النحاس، المدير الفني السابق للمقاولون العرب، دائرة المرشحين لتدريب الاتحاد السكندرى الفترة المقبلة، وتعكف إدارة نادى سيد البلد على المفاضلة بين أكثر من مدير فنى بعد فسخ التعاقد مع حسام حسن.

كما قررت لجنة الكرة وقف جميع المستحقات المالية للاعبى الفريق الأول لكرة القدم بنادى الاتحاد السكندرى لحين تحسن النتائج، وخصم ما يعادل 5% من قيمة عقود جميع اللاعبين لسوء المستوى وتدهور نتائج الفريق.

وحقق فريق الإسماعيلي فوزا مثيرا على الاتحاد السكندري بهدفين مقابل هدف وحيد، في المباراة التي جمعت الفريقين، الأربعاء، على استاد الجيش ببرج العرب، ضمن مباريات الجولة الـ13 من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

سجل محمد الشامى، لاعب الإسماعيلى، هدف التقدم لفريقه فى شباك الاتحاد السكندرى بالدقيقة 25، وبعد دقيقتين من تقدم الإسماعيلى، سجل خالد الغندور لاعب الاتحاد السكندرى هدف التعادل لزعيم الثغر لتصبح النتيجة 1-1، لكن محمد عادل لاعب الإسماعيلى نجح في تسجيل الهدف الثانى لفريقه بالدقيقة 64 من عمر المباراة.