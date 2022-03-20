شكرا لقرائتكم خبر عن تامر أشرف لاعب الأهلي لألعاب القوى يتأهل لبطولة العالم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجح تامر أشرف، لاعب النادي الأهلي، في التأهل لبطولة العالم في ألعاب القوى للشباب، بعدما كسر الرقم القياسي المؤهل للبطولة في مسابقة القفز بالزانة، وذلك أثناء مشاركته في بطولة الجمهورية، التي اختتمت منافساتها السبت.

وحصل تامر أشرف على المركز الأول في منافسات القفز بالزانة، بعدما كسر الرقم القياسي، بالقفز مسافة 5.06 متر، ليتأهل للمشاركة في بطولة العالم للشباب تحت 20 سنة، التي تقام في أغسطس المقبل بكولومبيا.

وتامر أشرف يبلغ 18 عامًا، حيث إنه من مواليد 2005، وشارك في منافسات تحت 20 سنة ببطولة الجمهورية، وتمكن من تحقيق رقم قياسي مصري جديد، حيث كان الرقم السابق 5.05 متر، محققًا بذلك إنجازًا كبيرًا قاده للتأهل لبطولة العالم.

ويضم جهاز ألعاب القوى بالنادي الأهلي كلا من ياسر داود المدير الفني، وعادل أبو بكر المدير الإداري، ووائل عبد العظيم إداري الفريق، ووليد عبد الوهاب إخصائي العلاج الطبيعي.