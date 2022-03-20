شكرا لقرائتكم خبر عن أمير توفيق: لم تكن هناك صعوبات بشأن تجديد موسيمانى والاستثمار في الإعارات مستمر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد أمير توفيق، مدير التعاقدات والتسويق بالنادى الأهلى، أن الجنوب أفريقي بيتسو موسيمانى، المدير الفني للفريق، كان يرغب بقوة في الاستمرار مع الأهلى، لذلك لم تكن هناك أي صعوبات في التجديد.

وقال أمير توفيق، خلال مداخلة مع إبراهيم فايق في "جمهور التالتة" المذاع على قناة أون تايم سبورتس 2: "موسيمانى كان يرغب بقوة في الاستمرار مع الأهلى، وكل واحد بيفكر في مصلحته وفى النهاية توصلنا لاتفاق".

وأضاف مدير التعاقدات: "موسيمانى في عامين حقق لقبى دورى أبطال أفريقيا وميداليتين برونزيتين في مونديال الأندية وهو أمر رائع، وهو عمل شغل كويس أوى في أقل من موسمين والطبيعى أنه يجدد تعاقده، ولم يكن هناك أي صعوبات في تجديد عقد موسيمانى مع الأهلى".

وتابع أمير توفيق: "لم يكن هناك وقت لعمل التصوير للتوقيع، لأن التوقيع جاء بعد مباراة بيراميدز وكان الفريق مرتبط بالسفر في الثانية فجرا إلى جنوب أفريقيا ولكن الأهل الحصول على التوقيع والإعلان بغض النظر عن التصوير".

واستطرد: "كنا متفقين مع موسيمانى على كل شيء وقمنا بالتوقيع التجديد عقب مباراة بيراميدز، وتواجد موسيمانى في الأهلى يمثل مشروعا للفريق وبدأنا ننفذ خططه في قطاع الناشئين، وكان هذا اتفاقنا معه من أول يوم، وكل الطلبات المالية والتعاقدية كان متفق عليها مع موسيمانى، وعلاقة الأهلى بـ موسيمانى والشركة المسئولة عنه محترمة جدا وهناك تفاهم كبير بين الطرفين".

وعن الإعارات، قال: "مشروع الاستثمار في الإعارات من فترة منذ محمد شريف وناصر ماهر وأحمد حمدى وأكرم توفيق وغيرهم الكثير، وجدنا الاستفادة المالية من خروجهم للإعارة والاستفادة الفنية لأنه يشاركون بصفة مستمرة ويعود النفع للفريق بعودتهم بجودة أعلى".

وأضاف: "استفدنا كثيرا من الإعارات الداخلية في الدورى، ولكن كنا حريصين أيضا على إرسال إعارات خارجية للاستفادة بشكل أكبر، والخطوة المقبلة سنعير لاعبين عندهم 18 سنة بعد مرحلة 21 سنة التي قمنا بها في الفترة الماضية في أوروبا، بعدما جنينا ثمار إعارة ناشئى الأهلى إلى سلوفاكيا والتشيك بتطور كبير للقياسات البدنية والفنية للاعبين".