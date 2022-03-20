شكرا لقرائتكم خبر عن إيهاب جلال: أهلى طرابلس فريق قوى وهدفنا تأمين قمة مجموعة الكونفدرالية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال إيهاب جلال، المدير الفني لفريق نادي بيراميدز، إن مباراة الأهلي طرابلس الليبي في خامس جولات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، لها أهمية كبيرة رغم التأهل المبكر للدور ربع النهائي من البطولة، ولكن الفريق ينظر باهتمام شديد لأهمية الفوز من أجل تأمين المركز الأول وقمة المجموعة الأولى.

وأضاف جلال، خلال المؤتمر الصحفي، أن بيراميدز أمامه مشوار صعب للغاية في المرحلة المقبلة، بعد انتهاء فترة التوقف الدولي بسبب المنتخب، ومن الضروري الفوز على قمة المجموعة لتسهيل المشوار القاري، والذي يأتي داخل أجندة محلية مزدحمة ولا بد من التعامل الجيد مع هذا الموقف.

وأوضح أن الفريق الليبي قوي ومميز ولديه رغبة كبيرة في الفوز لتأمين صعوده المباشر للمرحلة المقبلة، ولكن بيراميدز سيلعب بكل قوة وهدفه دائما في جميع مبارياته محليا وقاريا هو الفوز ولا بديل غيره، وهو ما سيلعب عليه الفريق في مواجهة الأهلي طرابلس، موضحا أن الجميع جاهز لتلك المواجهة الهامة من أجل تأمين الصدارة.

وأشار إلى أن الفريق يفتقد لجهود عبد الله السعيد بسبب الإصابة في الظهر وكذلك رمضان صبحي بسبب الإصابة في الركبة، وأحمد فتحي للإيقاف بسبب تراكم الإنذارات، موضحا أن غيابهم مؤثر لما يمتلكونه من إمكانيات ولكن في النهاية يثق بشدة في لاعبيه وقدرتهم على تعويض الغيابات، لافتا إلى أنه متفائل هذا الموسم في حالة استمرار نفس الحالة والالتزام بأن الفريق سيحقق ما هو أكبر من الهدف المنشود في النهاية.