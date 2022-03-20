شكرا لقرائتكم خبر عن قنصل مصر في بني غازي يحضر مران بيراميدز قبل مواجهة أهلي طرابلس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص أحمد الهمشري، القنصل العام لجمهورية مصر العربية في مدينة بنغازي الليبية، على حضور التدريب الأخير لفريق نادي بيراميدز على استاد شهداء بنينة، قبل مواجهة الأهلي طرابلس الليبي في إطار مواجهات دور المجموعات لبطولة الكونفدرالية.

ويحل بيراميدز ضيفا على الأهلي طرابلس في التاسعة من مساء الأحد بملعب شهداء بنينة في بنغازي بخامس جولات دور المجموعات، بعدما ضمن الفريق مقعده في الدور ربع النهائي من البطولة.

والتقى القنصل المصري بالكابتن هاني سعيد، المدير الرياضي، ومتمنيا التوفيق لفريق بيراميدز، ومؤكدا دعم السفارة المصرية للفريق وسعادة السفير تامر مصطفى وجميع أفراد السفارة في العاصمة طرابلس.

ورافق القنصل خلال زيارته لتدريب بيراميدز، السيد تامر شاهين مستشار البعثة، والسيد أحمد رستم إداري البعثة.

واكتفى بيراميدز بتدريب خفيف اشتمل على وحدات جري وفك عضلات دون لعب بالكرة، وبسبب الأحوال الجوية الصعبة في بنغازي وسط تراجع شديد في درجات الحرارة وعاصفة وصلت سرعة الرياح فيها إلى 40 كيلومترا في الساعة، حال ذلك دون خوض التدريب الأخير بصورة طبيعية.

واكتفى إيهاب جلال، المدير الفني للفريق، بأن يخوض اللاعبون وحدات إحماء خفيفة للتعرف على أرضية الملعب، في ظل صعوبة لعب الكرة في هذه الأجواء.