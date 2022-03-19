شكرا لقرائتكم خبر عن الطقس يمنع بيراميدز من خوض مرانه الأخير بشكل طبيعي قبل مواجهة أهلي بني غازي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اكتفى فريق نادي بيراميدز بتدريب خفيف، اشتمل على وحدات جري وفك عضلات دون لعب بالكرة خلال التدريب الوحيد والأخير بملعب شهداء بنينة في مدينة بنغازي الليبية، استعدادا لمواجهة الأهلي طرابلس الليبي.

ويحل بيراميدز ضيفا على الأهلي طرابلس في التاسعة من مساء الأحد على استاد شهداء بنينة في بنغازي بالجولة الخامسة من دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية، بعدما حجز الفريق مقعده في الدور ربع النهائي من البطولة.

وبسبب الأحوال الجوية الصعبة في بنغازي وسط تراجع شديد في درجات الحرارة وعاصفة وصلت سرعة الرياح فيها إلى 40 كيلومترا في الساعة، حال ذلك دون خوض التدريب الأخير بصورة طبيعية.

واكتفى الكابتن إيهاب جلال، المدير الفني للفريق، بأن يخوض اللاعبون وحدات إحماء خفيفة للتعرف على أرضية الملعب، في ظل صعوبة لعب الكرة في هذه الأجواء.