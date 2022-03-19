شكرا لقرائتكم خبر عن موسيماني يطير إلى جنوب إفريقيا لقضاء إجازة مع أسرته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - غادر بيتسو موسيماني، المدير الفني للأهلي، إلى جنوب إفريقيا، اليوم السبت، لاستغلال الإجازة التي حصل عليها الفريق الأحمر في قضائها مع أسرته ببلاده، حيث استقل الطائرة المتجهة إلى جوهانسبرج اليوم.

ومنح موسيماني لاعبي الأهلي راحة سلبية لمدة 8 أيام قبل العودة مجددا لاستئناف التدريبات الجماعية، استعدادا لمباراة الهلال السوداني في ختام دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

وقدم صن داون الجنوب إفريقي هدية على طبق من ذهب للأهلي عقب تغلبه على الهلال بنتيجة 4 / 2 في خامس جولات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا، في المباراة التي جمعتهما على ملعب الجوهرة الزرقاء بمدينة أم درمان السودانية.

فوز صن داونز على الهلال في معقله أنعش آمال الأهلي بقوة في الصعود إلى ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا عن المجموعة الأولى، بعدما ضمن الفريق الجنوب إفريقي الصعود كأول المجموعة عقب التغلب بعد وصوله للنقطة 12 في صدارة المجموعة الأولى، ويحتل الأهلي وصافة المجموعة برصيد 7 نقاط بعد فوزه على المريخ أمس بثلاثة أهداف لهدف، وتعطيل الهلال منافسة على الصعود إلى ربع النهائي على المركز الثاني.

ويتواجد صن داونز في صدارة المجموعة الأولى برصيد 12 نقطة والأهلي في المركز الثاني برصيد 7 نقاط والهلال في المركز الثالث برصيد 4 نقاط والمريخ في المركز الرابع برصيد 4 نقاط.

وباتت فرص الأهلي في الصعود إلى دور الثمانية الإفريقي قوية، حيث يحتاج لتحقيق أية نتيجة إيجابية في مباراة ختام دور المجموعات ضد الهلال السوداني سواء للفوز أو التعادل بأي نتيجة لضمان الصعود إلى ربع النهائي بدون النظر إلى نتيجة مباراة صن داونز والمريخ السوداني.