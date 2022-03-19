شكرا لقرائتكم خبر عن 11 فريقا يمثلون قائمة منتخب مصر أمام السنغال والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - تضم قائمة منتخب مصر لمباراتي السنغال، المقرر لهما يومي 25 و29 مارس الجاري، 23 لاعبا يمثلون 11 فريقا.
ويمثل الأهلي في القائمة 7 لاعبين، هم: الشناوي وحمدي فتحي والسولية وعبد المنعم وايمن أشرف وباسر إبراهيم وأفشة، والزمالك 6 لاعبين هم أبو جبل والونس وعلاء وفتوح وزيزو وإمام عاشور، وبيراميدز لاعبان هما عمر جابر ودونجا، و8 أندية ممثلة بلاعب واحد وهي ليفربول محمد صلاح، وباشاك شهير وجالطة سراي التركيان تريزيجيه ومصطفى محمد، وشتوتجارت الألماني عمر مرموش، وارسنال الإنجليزي محمد النني، وفاركو محمد صبحي، وفيوتشر عمر كمال، وسموحة مروان حمدي.
وجاءت قائمة مصر لمباراتي السنغال كالتالي:
حراسة المرمى: محمد الشناوي، محمد أبو جبل، محمد صبحي
خط الدفاع: عمر كمال، ياسر إبراهيم، عمر جابر، محمد عبد المنعم، الونش، محمود علاء، أيمن أشرف، فتوح
خط الوسط: حمدي فتحي، دونجا، إمام عاشور، عمرو السولية، محمد النني، أفشة
خط الهجوم: محمد صلاح، أحمد سيد زيزو، مصطفى محمد، مروان حمدي، عمر مرموش، تريزيجيه.
وينطلق معسكر منتخب مصر الأول بقيادة كارلوس كيروش، غدا الأحد بأحد فنادق القاهرة استعدادا لخوض مباراتى السنغال يومى 25 و29 مارس الجارى، فى المرحلة الأخيرة بالتصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022.
وشهد الاتحاد المصرى لكرة القدم، اجتماعا تنسيقيا موسعا لبحث كافة الترتيبات الخاصة بالمباراة المرتقبة بين منتخب مصر ونظيره السنغالي ضمن المرحلة النهائية لتصفيات كأس العالم،وأقيم الاجتماع بحضور حازم إمام عضو مجلس إدارة الاتحاد المصرى لكرة القدم، ووليد العطار المدير التنفيذي للاتحاد، وممثلي مختلف الهيئات المشاركة في المباراة، والجهات الأمنية والرقابية المعنية وشركة تذكرتي والشركة الأفريقية للأمن وشركة بريزنتيشن.
وجاء الاجتماع ضمن سلسلة من الاجتماعات المكثفة لجميع الجهات المنوطة بتنظيم المباراة، حتى تظهر المباراة بالشكل الذى يليق بالكرة المصرية ، كما تضمن الاجتماع مناقشة بعض الضوابط الخاصة بدخول وخروج الجماهير والتأمين الخارجي والداخلى لملعب المباراة والمدرجات.