شكرا لقرائتكم خبر عن 11 فريقا يمثلون قائمة منتخب مصر أمام السنغال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تضم قائمة منتخب مصر لمباراتي السنغال، المقرر لهما يومي 25 و29 مارس الجاري، 23 لاعبا يمثلون 11 فريقا.

ويمثل الأهلي في القائمة 7 لاعبين، هم: الشناوي وحمدي فتحي والسولية وعبد المنعم وايمن أشرف وباسر إبراهيم وأفشة، والزمالك 6 لاعبين هم أبو جبل والونس وعلاء وفتوح وزيزو وإمام عاشور، وبيراميدز لاعبان هما عمر جابر ودونجا، و8 أندية ممثلة بلاعب واحد وهي ليفربول محمد صلاح، وباشاك شهير وجالطة سراي التركيان تريزيجيه ومصطفى محمد، وشتوتجارت الألماني عمر مرموش، وارسنال الإنجليزي محمد النني، وفاركو محمد صبحي، وفيوتشر عمر كمال، وسموحة مروان حمدي.

وجاءت قائمة مصر لمباراتي السنغال كالتالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي، محمد أبو جبل، محمد صبحي

خط الدفاع: عمر كمال، ياسر إبراهيم، عمر جابر، محمد عبد المنعم، الونش، محمود علاء، أيمن أشرف، فتوح

خط الوسط: حمدي فتحي، دونجا، إمام عاشور، عمرو السولية، محمد النني، أفشة

خط الهجوم: محمد صلاح، أحمد سيد زيزو، مصطفى محمد، مروان حمدي، عمر مرموش، تريزيجيه.

وينطلق معسكر منتخب مصر الأول بقيادة كارلوس كيروش، غدا الأحد بأحد فنادق القاهرة استعدادا لخوض مباراتى السنغال يومى 25 و29 مارس الجارى، فى المرحلة الأخيرة بالتصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022.