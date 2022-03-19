شكرا لقرائتكم خبر عن بعثة الزمالك تغادر أنجولا متوجهة للقاهرة بعد التعادل مع بترو أتلتيكو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - غادرت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك العاصمة الأنجولية لواندا في طريقها إلى القاهرة عائدة، بعد مواجهة بترو أتلتيكو التي انتهت بالتعادل السلبي بين الفريقين ضمن الجولة الخامسة للمجموعة الرابعة ببطولة دوري أبطال أفريقيا للموسم الحالي 2021-2022.

ومن المقرر أن تصل بعثة الزمالك لمطار القاهرة في الثانية والنصف فجر غد الأحد.

ومنح البرتغالى جوسفالدو فيريرا، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، لاعبي الأبيض راحة من التدريبات غدا الأحد.

ومن المقرر أن يعود الزمالك لاستئناف التدريبات الإثنين المقبل، وذلك بعد العودة من أنجولا.