شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار الزمالك اليوم السبت 19 / 3 / 2022 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد نادي الزمالك اليوم السبت 19 / 3 / 2022 العديد من الأحداث المهمة، في مقدمتها تعادل الفريق سلبيا أمام بترو أتليتكو الأنجولي في الجولة الخامسة من دور المجموعات بدوري ابطال افريقيا.

فيريرا يمنح لاعبى الزمالك راحة من التدريبات غدا

منح البرتغالى جوسفالدو فيريرا، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، لاعبي الأبيض راحة من التدريبات غدا، الأحد، عقب خوض مباراة بترو أتلتيكو الأنجولي والتي أقيمت اليوم، السبت، فى دوري أبطال إفريقيا، ومن المقرر أن يعود الزمالك لاستئناف التدريبات الاثنين المقبل وذلك بعد العودة من أنجولا.

فيريرا: مباراة بترو أتلتيكو مبشرة ومنحت الزمالك أملا فى المستقبل

أكد البرتغالي جوسفالدو فيريرا، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك، أن فريقه قدم مباراة جيدة أمام بترو أتلتيكو الأنجولي اليوم، موضحا أن مشكلة الأبيض كانت فى إنهاء الهجمة.

وأضاف المدرب البرتغالى، فى المؤتمر الصحفي عقب المباراة، "رسالتي للاعبين هى أننا بعد الخسارة من الوداد المغربي لعبنا لقاء بترو أتلتيكو بجودة عالية، وذلك يعطينا الأمل فى العودة بشكل أفضل الفترة المقبلة".

الجزيرى وعبد الغنى يخضعان لتحليل المنشطات عقب مواجهة بيترو أتلتيكو

خضع سيف الدين الجزيري ومحمد عبد الغني لاعبا الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لتحليل المنشطات عقب مباراة بترو أتلتيكو الأنجولي التي أقيمت اليوم السبت في دوري أبطال أفريقيا.

الزمالك يتعادل سلبيًا مع بترو أتلتيكو فى أنجولا بدورى أبطال أفريقيا

تعادل فريق الزمالك سلبيًا مع بترو أتلتكو الأنجولى فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، السبت باستاد 11 نوفمبر بالعاصمة الأنجولية، ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا، ليواصل الفارس الأبيض نتائجه غير الجيدة حيث لم يحقق أى فوز فى دور المجموعات ويتبقى له مواجهة واحدة أمام ساجرادا.

طارق حامد يعود للمشاركة مع الزمالك بعد 88 يوما من الغياب.. فيديو

شارك طارق حامد لاعب وسط الزمالك في مباراة بيترو أتيتيكو المقامة حاليا ضمن مباريات الجولة الخامسة من دوري أبطال أفريقيا ، بعد فترة غياب طويلة استمرت لما يقرب من 88 يوما، حيث كانت آخر مباراة شارك فيها طارق حامد أمام المقاولون العرب يوم 29 ديسمبر الماضي في الدوري.

مشادة بين لاعبى الزمالك وبترو أتلتيكو بعد تدخل عنيف مع الونش.. فيديو

حدثت مشادة بين لاعبى الزمالك وبترو أتلتيكو الأنجولي فى الدقيقة 42 من عمر المباراة المقامة حاليا، بعد تدخل عنيف من جيلسون لاعب الفريق الأنجولى على الونش، واكتفى حكم المباراة بإنذار جيلسون.

كيروش يجتمع بجهازه لمشاهدة مباراة الزمالك وبترو أتلتيكو قبل إعلان قائمة المنتخب

عقد الجهاز الفنى لمنتخب مصر بقيادة كارلوس كيروش، اجتماعا لمشاهدة مباراة الزمالك وبترو أتلتيكو الإنجولى التى تنطلق بعد قليل بدورى أبطال أفريقيا قبل إعلان قائمة اللاعبين النهائية لمباراتى السنغال فى المرحلة الأخيرة بالتصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022.