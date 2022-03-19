شكرا لقرائتكم خبر عن ثنائي بيراميدز في ميزان الأرقام بعد الانضمام لقائمة المنتخب والان مع تفاصيل الخبر
وشارك عمر جابر مع بيراميدز في 14 مباراة خلال الموسم الجاري لم يصنع أو يسجل أهدافا مع فريقه، إلا أنه شارك بشكل فعال في تأهل فريقه إلى ربع نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية، وبشكل عام شارك عمر جابر مع بيراميدز في 122 مباراة سجل خلالها 3 أهداف وصنع 6 أهداف أخرى.
فيما شارك نبيل عماد دونجا في 18 مباراة مع بيراميدز خلال الموسم الجاري، ويعتبر دونجا من الركائز الأساسية لبيراميدز بشكل عام رغم تغير الإدارات الفنية، حيث شارك مع فريقه في 154 منذ انضمامه إلى بيراميدز في موسم 2018/2019، وسجل خلالهم 5 أهداف وصنع 4 أهداف أخرى.
وجاءت قائمة المنتخب التى ستواجه السنغال على النحو التالى:
حراسة المرمى: محمد الشناوي، محمد أبو جبل، محمد صبحي
خط الدفاع: عمر كمال، ياسر إبراهيم، عمر جابر، محمد عبد المنعم، الونش، محمود علاء، أيمن أشرف، فتوح
خط الوسط: حمدي فتحي، دونجا، إمام عاشور، عمرو السولية، محمد النني، أفشة
خط الهجوم: محمد صلاح، أحمد سيد زيزو، مصطفى محمد، مروان حمدي، عمر مرموش، تريزيجيه.