شكرا لقرائتكم خبر عن ثنائي بيراميدز في ميزان الأرقام بعد الانضمام لقائمة المنتخب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ضم البرتغالى كيروش، المدير الفنى لمنتخب مصر، ثنائي بيراميدز، عمر جابر ونبيل عماد دونجا إلى قائمة المنتخب التى ستخوض مباراتى السنغال، المقرر لهما 25 و29 مارس الجارى ضمن التصفيات النهائية المؤهلة لكأس العالم.

وشارك عمر جابر مع بيراميدز في 14 مباراة خلال الموسم الجاري لم يصنع أو يسجل أهدافا مع فريقه، إلا أنه شارك بشكل فعال في تأهل فريقه إلى ربع نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية، وبشكل عام شارك عمر جابر مع بيراميدز في 122 مباراة سجل خلالها 3 أهداف وصنع 6 أهداف أخرى.

فيما شارك نبيل عماد دونجا في 18 مباراة مع بيراميدز خلال الموسم الجاري، ويعتبر دونجا من الركائز الأساسية لبيراميدز بشكل عام رغم تغير الإدارات الفنية، حيث شارك مع فريقه في 154 منذ انضمامه إلى بيراميدز في موسم 2018/2019، وسجل خلالهم 5 أهداف وصنع 4 أهداف أخرى.

وجاءت قائمة المنتخب التى ستواجه السنغال على النحو التالى: