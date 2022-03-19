أحمد فوزى: كل الدعم لاختيارات كيروش.. سكوت وتركيز ونشتغل على المهم

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القاهرة - سامية سيد - أكد أحمد فوزى، حارس مرمى الأهلى الأسبق، ضرورة دعم اختيارات البرتغالى كارلوس كيروش، لقائمة المنتخب الوطنى لمباراتى السنغال، فى المرحلة الأخيرة للتصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم فى قطر، مشيرا إلى أن الأهم هو التركيز والعمل وليس قصة اختيار مين.

وكتب فوزى، عبر حسابه على "إنستجرام": "كل الدعم والتوفيق لاختيارات مستر كيروش، دلوقت وقت دعم فقط، مش قصة اختار مين وما أخدش مين، المهم ربنا يوفق اللاعبين والجهاز، سكوت وتركيز ونشتغل على المهم دلوقت وربنا يوفقنا".



أحمد فوزى

وأعلن البرتغالى كارلوس كيروش، المدير الفنى لمنتخب مصر، قائمة المنتخب التى ستخوض مباراتى السنغال، المقرر لهما يومى 25 و29 مارس الجارى ضمن التصفيات النهائية المؤهلة لكأس العالم قطر 2022، وجاءت على النحو التالى:

حراسة المرمى: محمد الشناوى، محمد أبو جبل، محمد صبحى.

خط الدفاع: عمر كمال، ياسر إبراهيم، عمر جابر، محمد عبد المنعم، الونش، محمود علاء، أيمن أشرف، أحمد فتوح.

خط الوسط: حمدى فتحى، دونجا، إمام عاشور، عمرو السولية، محمد الننى، أفشة.

خط الهجوم: محمد صلاح، أحمد سيد زيزو، مصطفى محمد، مروان حمدى، عمر مرموش، تريزيجيه.

وينطلق معسكر منتخب مصر الأول بقيادة كارلوس كيروش، غدا الأحد بأحد فنادق القاهرة استعدادا لخوض مباراتى السنغال يومى 25 و29 مارس الجارى، فى المرحلة الأخيرة بالتصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022.