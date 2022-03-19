شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار الأهلي اليوم السبت 19 / 3 / 2022 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت أخبار النادى الأهلي اليوم السبت 19 / 3 / 2022، العديد من الأحداث الرياضية المهمة، أبرزها، ترتيب مجموعة الأهلي فى دورى أبطال أفريقيا بعد رباعية صن داونز ضد الهلال، والأهلى يهدد لاعبيه بغرامة 50 ألف جنيه فى هذه الحالة.

ترتيب مجموعة الأهلي فى دورى أبطال أفريقيا بعد رباعية صن داونز ضد الهلال