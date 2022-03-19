أخبار الأهلي اليوم السبت 19 / 3 / 2022

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القاهرة - سامية سيد - شهدت أخبار النادى الأهلي اليوم السبت 19 / 3 / 2022، العديد من الأحداث الرياضية المهمة، أبرزها، ترتيب مجموعة الأهلي فى دورى أبطال أفريقيا بعد رباعية صن داونز ضد الهلال، والأهلى يهدد لاعبيه بغرامة 50 ألف جنيه فى هذه الحالة.
ترتيب مجموعة الأهلي فى دورى أبطال أفريقيا بعد رباعية صن داونز ضد الهلال
حافظ صن داونز الجنوب أفريقى على صدارة ترتيب المجموعة الأولى في دورى أبطال أفريقيا بعد فوزه الكبير على مضيفه الهلال السودانى بنتيجة 4-2، فى المباراة التى جمعتهما اليوم على ملعب الهلال فى الخرطوم، ضمن مباريات الجولة الخامسة من مرحلة المجموعات.
حذر سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي لاعبي الفريق من الظهور في أي برامج فضائية أو التحدث مع وسائل الإعلام خلال الأجازة التى حصل عليها الفريق مؤخراً إلا بعد الرجوع له والحصول على إذن خاص منه.
قرر بعض لاعبي الأهلي الذين لا يشاركون مع الفريق الفترة الماضية خوض تدريبات فى "الجيم"، سواء فى النادى أو خارجه، لرفع لياقتهم البدنية خلال فترة الراحة الطويلة التى منحها الجهاز الفني للفريق.
يرغب مسئولي فريق الجونة في التعاقد مع ثنائى فريق الأهلى محمد محمود ومحمد فخرى خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة لدعم الفريق الساحلى المرحلة المقبلة.
حرص الجهاز الطبى لمنتخب جنوب أفريقيا على التواصل مع أحمد أبو عبلة رئيس الجهاز الطبى بالنادى الأهلى لمعرفة حجم إصابة الجنوب أفريقى بيرسى تاو لاعب المارد الاحمر والذى تم إستبداله بالامس بعد تسجيله هدف التقدم لفريقه فى مباراة المريخ السودانى بسبب شكواه من كدمة فى الركبة وذلك للوقوف على حالة اللاعب وفرص وجوده فى قائمة منتخب الاولاد استعداداً لمباراتى غينيا وفرنسا.
بعد 12 ساعة فقط من انتهاء مباراة الأهلي والمريخ في دور المجموعات ببطولة دوري أبطال افريقيا، والتي حسمها الفريق الأحمر بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد، سافر التونسي علي معلول ظهير أيسر الفريق الأحمر لتونس صباح اليوم السبت، وبالتحديد في الثامنة صباحاً تمهيداً للالتحاق بمعسكر منتخب بلاده والذي يستعد لمواجهتي مالي في الدور الفاصل للتصفيات المؤهلة لكأس العالم.
أجرى مسئولو منتخب مصر خلال الساعات الماضية اتصالات بنظراؤهم في النادي الأهلي للإستفسار عن إصابة محمد هاني مدافع الفريق لتحديد موقف اللاعب من التواجد في قائمة الفراعنة استعداداً لمباراتي السنغالي بتصفيات مونديال 2022 بقطر.