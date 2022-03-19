شكرا لقرائتكم خبر عن سلة الأهلي تهزم مصر للتأمين في دوري السوبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حقق الفريق الأول لكرة السلة رجال بالنادي الأهلي فوزًا مهمًّا على حساب نظيره فريق مصر للتأمين بنتيجة 84-49، في اللقاء الذي أقيم بين الفريقين، اليوم السبت، في إطار منافسات بطولة دوري السوبر للمحترفين.

أقيمت المباراة على صالة الأمير عبد الله الفيصل بمقر النادي بالجزيرة، وشهدت أداءً قويًّا من جانب الفريقين قبل أن تنتهي بفوز الفريق بنتيجة 84-49.

وبهذه النتيجة تمكن الفريق من مواصلة العروض القوية التي يقدمها منذ بداية الموسم، بعد أن كان قد توج بلقب كأس مصر مؤخرًا على حساب فريق الاتحاد السكندري.