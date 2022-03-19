شكرا لقرائتكم خبر عن انتظام خماسى شباب الزمالك فى معسكر منتخب 2003 استعدادا لأمم أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتظم خماسي فريق الزمالك مواليد 2003 فى معسكر المنتخب الوطني للشباب المغلق، المقام منذ الأمس 18 مارس، ويستمر حتى 29 من نفس الشهر، فى إطار خطة إعداد المنتخب لبطولة كأس الأمم الأفريقية والتى ستقام بمصر عام 2023.

وكان الزمالك قد تلقى إخطارا رسميا من الاتحاد المصري لكرة القدم باستدعاء خماسي فريق 2003 وهم: "ماجد هاني، عبد الله محمد، عبد الرحمن حمادة الفيومي، طارق علاء، أحمد عبد الرحيم ايشو".

ومن المقرر أن يخوض منتخب مصر للشباب مباراتين وديتين خلال المعسكر المغلق الحالي أمام المنتخب السلوفاكي يومى 24 و28 من شهر مارس الجاري بالإسماعيلية.