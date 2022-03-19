شكرا لقرائتكم خبر عن المعد البدني للمريخ السوداني يكشف حقيقة تعدي الإدارة على المدرب بعد ثلاثية الأهلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد إسلام جمال، المعد البدني السابق بنادي المريخ السوداني، أنه لم يحدث أي تعد من الإدارة على المدرب بعد مواجهة الأهلي، وقال في تصريحات تليفزيونية: "لم يتم إبلاغنا بالرحيل وفوجئنا بالأمر عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي والمواقع الإلكترونية".

وأضاف: "لم يحدث تعد على المدرب، وكان فقط مناوشات وأحاديث بسبب الخسارة أمام الأهلي وتوديع البطولة قبل الجولة الأخيرة".

وتابع: "المدرب مستاء من طريقة التعامل من الإدارة، وكان يجب إنهاء الأمور بشكل أفضل من ما حدث".

يذكر أن الأهلي فاز أمس على المريخ السوداني بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد ليودع دوري أبطال أفريقيا من دور المجموعات.

وتم توجيه الشكر للمدير الفني للفريق لي كلارك بعد الخسارة أمام المارد الأحمر.

ويتصدر صن داونز ترتيب المجموعة الأولى برصيد 13 نقطة من 5 مباريات، ويأتي الأهلى فى المركز الثانى برصيد 7 نقاط، والهلال ثالثا بـ4 نقاط، وأخيرًا المريخ بـ4 نقاط.

وأصبح الأهلى على بعد نقطة واحدة فقط من التأهل إلى ربع النهائي قبل مباراته الأخيرة في المجموعة أمام الهلال مطلع أبريل المقبل بالقاهرة، ليرافق صن داونز إلى دور الثمانية، بعدما ضمن الفريق الجنوب أفريقى صدارة المجموعة.