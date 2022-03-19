شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا قدم أفشة قبل عودته لقائمة المنتخب في مباراتي السنغال؟ والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - عاد محمد مجدي أفشة، صانع ألعاب النادي الأهلي، لقائمة المنتخب في مباراتي السنغال، والتي أعلنها كيروش قبل قليل، بعد استبعاده من بطولتي كأس العرب وبطولة الأمم الأفريقية، التي خاضها الفراعنة وحصلوا فيها على المركز الثاني بالكاميرون.
ونجح أفشة في إقناع كيروش بقدراته في الفترة الأخيرة، وخاص اللاعب 19 مباراة مع الأهلي في مختلف البطولات هذا الموسم، نجح في تسجيل 6 أهداف وصناعة خمسة آخرين بمعدل دقائق مشاركة وصل 1491 دقيقة.
وسجل أفشة 4 أهداف بالدوري المصري، وهدفين في دوري أبطال أفريقيا، كما صنع خمسة أهداف في الدوري وتألق بشكل لافت في الفترة الأخيرة.
وجاءت قائمة مصر لمباراتي السنغال كالتالي:
حراسة المرمى: محمد الشناوي، محمد أبو جبل، محمد صبحي
خط الدفاع: عمر كمال، ياسر إبراهيم، عمر جابر، محمد عبد المنعم، الونش، محمود علاء، أيمن أشرف، فتوح
خط الوسط: حمدي فتحي، دونجا، إمام عاشور، عمرو السولية، محمد النني، أفشة
خط الهجوم: محمد صلاح، أحمد سيد زيزو، مصطفى محمد، مروان حمدي، عمر مرموش، تريزيجيه
وينطلق معسكر منتخب مصر الأول بقيادة كارلوس كيروش، غدا الأحد، بأحد فنادق القاهرة استعدادا لخوض مباراتى السنغال يومى 25 و29 مارس الجارى، فى المرحلة الأخيرة بالتصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022.
وشهد الاتحاد المصرى لكرة القدم، اجتماعا تنسيقيا موسعا لبحث كافة الترتيبات الخاصة بالمباراة المرتقبة بين منتخب مصر ونظيره السنغالي ضمن المرحلة النهائية لتصفيات كأس العالم،وأقيم الاجتماع بحضور حازم إمام عضو مجلس إدارة الاتحاد المصرى لكرة القدم، ووليد العطار المدير التنفيذي للاتحاد، وممثلي مختلف الهيئات المشاركة في المباراة، والجهات الأمنية والرقابية المعنية وشركة تذكرتي والشركة الأفريقية للأمن وشركة بريزنتيشن.
وجاء الاجتماع ضمن سلسلة من الاجتماعات المكثفة لجميع الجهات المنوطة بتنظيم المباراة، حتى تظهر المباراة بالشكل الذى يليق بالكرة المصرية ، كما تضمن الاجتماع مناقشة بعض الضوابط الخاصة بدخول وخروج الجماهير والتأمين الخارجي والداخلى لملعب المباراة والمدرجات.