شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا قدم أفشة قبل عودته لقائمة المنتخب في مباراتي السنغال؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عاد محمد مجدي أفشة، صانع ألعاب النادي الأهلي، لقائمة المنتخب في مباراتي السنغال، والتي أعلنها كيروش قبل قليل، بعد استبعاده من بطولتي كأس العرب وبطولة الأمم الأفريقية، التي خاضها الفراعنة وحصلوا فيها على المركز الثاني بالكاميرون.

ونجح أفشة في إقناع كيروش بقدراته في الفترة الأخيرة، وخاص اللاعب 19 مباراة مع الأهلي في مختلف البطولات هذا الموسم، نجح في تسجيل 6 أهداف وصناعة خمسة آخرين بمعدل دقائق مشاركة وصل 1491 دقيقة.

وسجل أفشة 4 أهداف بالدوري المصري، وهدفين في دوري أبطال أفريقيا، كما صنع خمسة أهداف في الدوري وتألق بشكل لافت في الفترة الأخيرة.

وجاءت قائمة مصر لمباراتي السنغال كالتالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي، محمد أبو جبل، محمد صبحي

خط الدفاع: عمر كمال، ياسر إبراهيم، عمر جابر، محمد عبد المنعم، الونش، محمود علاء، أيمن أشرف، فتوح

خط الوسط: حمدي فتحي، دونجا، إمام عاشور، عمرو السولية، محمد النني، أفشة

خط الهجوم: محمد صلاح، أحمد سيد زيزو، مصطفى محمد، مروان حمدي، عمر مرموش، تريزيجيه

وينطلق معسكر منتخب مصر الأول بقيادة كارلوس كيروش، غدا الأحد، بأحد فنادق القاهرة استعدادا لخوض مباراتى السنغال يومى 25 و29 مارس الجارى، فى المرحلة الأخيرة بالتصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022.