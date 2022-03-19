شكرا لقرائتكم خبر عن 18 هزيمة في 52 مباراة.. كشف حساب حسام حسن مع الاتحاد السكندري قبل إقالته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن نادي الاتحاد السكندري بشكل رسمي توجيه الشكر للعميد حسام حسن المدير الفني للفريق، وجهازه المعاون بالكامل، بعد سلسلة من النتائج المخيبة مع زعيم الثغر هذا الموسم وكان آخرها الخروج من كاس مصر من دور الـ32 مبكرا.

وقاد حسام حسن الاتحاد السكندري في 52 مباراة في هذه الولاية، فاز 17 مرة وتعادل مثلها وخسر في 18 مباراة، سجل الفريق معه 63 هدفا، واستقبلت شباكه 65 هدفا، وجمع للفريق 68 نقطة فقط بمعدل 1.3 نقطة في كل مباراة.

وينص عقد العميد مع زعيم الثغر، أنه فى حال فسخ التعاقد من جانب إدارة الاتحاد السكندرى سيكون مقابل حصول حسام حسن على قيمة الشرط الجزائي في عقده والتي تقدر بحوالي شهرين أي ما يعادل 3 ملايين جنيه، حيث تبلغ قيمة راتب الجهاز الفني بالكامل مليون ونصف في الشهر الواحد.

وقاد العميد الاتحاد السكندري في 12 مباراة منذ بداية الموسم الجاري بالدوري العام، فاز في 3 مباريات وخسر أربعة وتعادل في 5 لقاءات أخرى، وأحرز لاعبو الاتحاد 16 هدفاً واستقبلت شباكهم 19 هدفا آخر، ويحتل الاتحاد المركز التاسع في جدول مسابقة الدوري العام برصيد 14 نقطة.

واعتمد مجلس إدارة نادى الاتحاد السكندرى، برئاسة الأستاذ محمد مصيلحى، بالإجماع توصيات لجنة الكرة، برئاسة أحمد عبد المجيد نائب رئيس مجلس الإدارة، وعضوية محمد سلامة ومحمد البحيرى، أعضاء مجلس الإدارة، وذلك عقب عرض ما انتهى إليه الاجتماع الذى عُقد مع الجهاز الفني لفريق الكرة لبحث أسباب تراجع النتائج وتدهور مستوى الفريق الأول لكرة القدم، وقد قرر مجلس إدارة نادى الاتحاد السكندرى ما يلى:

أولا: فسخ التعاقد مع الجهاز الفنى للفريق بقيادة حسام حسن وإبراهيم حسن والجهاز المعاون والإداري بالكامل وتوجيه الشكر لهم على الفترة الماضية التي قضاها الجهاز في قيادة الفريق.

ثانيا: وقف جميع المستحقات المالية للاعبى الفريق الأول لكرة القدم لحين تحسن النتائج.

ثالثا: خصم ما يعادل 5% من قيمة عقود جميع اللاعبين لسوء المستوى وتدهور نتائج الفريق.

رابعا: الإعلان عن المدير الفني الجديد للفريق الأول لكرة القدم والجهاز المعاون خلال 48 ساعة.