شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا قدم ياسر إبراهيم ليعود إلى المنتخب استعدادا لمواجهتي السنغال؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعاد البرتغالي كارلوس كيروش المدير الفني للمنتخب الوطني، ياسر إبراهيم مدافع النادي الأهلي، إلى الحسابات الفنية للمنتخب الوطني مجددا، وذلك بعد مشاركته بشكل أساسي مع الفريق الأحمر خلال الفترة الماضية وتألقه في الدفاع الأحمر، لينضم بشكل رسمي إلى قائمة الفراعنة التس تستعد لخوض مواجهتي السنغال المقرر لهما 25 و29 مارس الجارى ضمن التصفيات النهائية المؤهلة لكأس العالم .

وشارك ياسر إبراهيم مع الأهلي خلال الموسم الجاري في 14 مباراة وسجل خلالها هدفين، بالإضافة إلى تألقه في مونديال الأندية الذي أقيم في فبراير الماضي بالإمارات العربية، وحصد رجل مباراة الأهلي والهلال السعودي بعد سجل هدفين في تلك المباراة ليقود فريقه بالتتويج بالميدالية البرونزية للعام الثاني على التوالي.

وبشكل عام تطور ياسر إبراهيم منذ انضمامه إلى النادي الأهلي، حيث شارك مع الفريق الأحمر في 92 مباراة، سجل خلالها 7 أهداف وصنع هدفا واحدا، على الرغم من مركزه في الخطوط الخلفية، حيث يتميز ياسر إبراهيم بقدرات كبيرة في ضربات الرأس ومتابعة الكرات العرضية، وهو ما حسم العديد من المباريات الصعبة لصالح الأهلي، كان أبرزها في دوري أبطال أفريقيا العام الماضي عندما تعادل للأهلي في الثواني الأخيرة أمام المريخ السوداني، وكذلك أمام صن داونز في ربع النهائي.

وجاءت قائمة المنتخب كالتالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي، محمد أبو جبل، محمد صبحي

خط الدفاع: عمر كمال، ياسر إبراهيم، عمر جابر، محمد عبد المنعم، الونش، محمود علاء، أيمن أشرف، فتوح

خط الوسط: حمدي فتحي، دونجا، إمام عاشور، عمرو السولية، محمد النني، أفشة

خط الهجوم: محمد صلاح، أحمد سيد زيزو، مصطفى محمد، مروان حمدي، عمر مرموش، تريزيجيه.