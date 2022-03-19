شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة بانجورا لاعب بيلا بعد صراع مع المرض والمستشفى ترفض خروجه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن جمال الصيرفى، رئيس نادي بيلا فى تصريحات لـ"الخليج 365"، وفاة الغينى موري بانجورا، لاعب وسط الفريق مساء اليوم السبت، بعد صراع مع المرض وذلك بعد دخوله المستشفى في الأسبوع الماضي، مؤكدا أن المستشفى رفضت خروجه قبل دفع مبلغ مالى قيمته 52 ألف جنيه المتبقى من تكلفة علاجه.

وأصيب اللاعب خلال الفترة الماضية بمرض الفطر الأسود أحد متحورات فيروس كورونا، ليبقى في المستشفى لفترة أخرى، قبل أن تتخذ أسرة اللاعب قرارًا بالعودة إلى البلاد، رفضت إدارة المستشفى خروجه خشية على صحته إلا على المسؤولية الشخصية.

وفي وقت سابق دخل موري بانجورا، لاعب فريق بيلا، في غيبوبة مع تدهور حالته الصحية، ليتم تأجيل إجراء العملية للاعب بسبب ارتفاع السكر في الدم، رغم محاولات الجهاز الطبي في المستشفى على خفض السكر في الدم.

وكانت انطلاقة موري بانجورا بدوري الدرجة الثانية واللعب مع فريق منية سمنود، ثم الرحيل إلى فريق كفر الشيخ، ثم الانتقال إلى صفوف فريق بيلا في دوري الدرجة الثانية والهبوط معهم إلى دوري الدرجة الثالثة.