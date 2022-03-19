شكرا لقرائتكم خبر عن مختار: لا يوجد لاعب في مصر يستحق 45 مليون جنيه ولم أتلق عرضا من الاتحاد والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - أكد مختار مختار، نجم الأهلي السابق، أنه لم يحدث أي تمرد من نجوم الأهلي في جيل الخطيب نهائيا، وأضاف في تصريحات تليفزيونية: "كنا بناخد 120 جنيها في الشهر وكنا عايشين كويس وفيه مكافآت ولم نتمرد، وكان من الصعب نطلب أي حاجة من النادي وكل واحد له نصيبه، وكل زمن له الأمور المادية الخاصة بيه، ومفيش لاعب في مصر يستحق 45 مليون جنيه في العام الواحد".
وأكد مختار أنه لم يتلق عرضا من الاتحاد لتدريبه قائلاً: لم أتلق أي عرض لتدريب نادي الاتحاد السكندري بعد رحيل حسام حسن.
وأضاف مختار متحدثا عن مباراة الأهلي والمريخ: "الحمد لله على عبور المريخ السوداني والمباراة كانت صعبة، ولكن الأهم الفوز وتحقيق النقاط".
وتابع: "أحمد عبد القادر لاعب مميز للغاية، ولا بد أن يشارك بصفة أساسية مع الأهلي وليس لاعبا بديلا؛ لأنه يستطيع صناعة الفارق بشكل كبير".
واستطرد: "كان لا بد من تواجد عبد القادر مع منتخب مصر وهيكون ليه مستقبل كبير في القادم مع النادي والمنتخب".
واختتم: "المريخ أقوى من الهلال، والأهلي يستطيع الفوز في المباراة القادمة، ولا يوجد قلق على الأهلي في القادم".