شكرا لقرائتكم خبر عن مختار: لا يوجد لاعب في مصر يستحق 45 مليون جنيه ولم أتلق عرضا من الاتحاد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد مختار مختار، نجم الأهلي السابق، أنه لم يحدث أي تمرد من نجوم الأهلي في جيل الخطيب نهائيا، وأضاف في تصريحات تليفزيونية: "كنا بناخد 120 جنيها في الشهر وكنا عايشين كويس وفيه مكافآت ولم نتمرد، وكان من الصعب نطلب أي حاجة من النادي وكل واحد له نصيبه، وكل زمن له الأمور المادية الخاصة بيه، ومفيش لاعب في مصر يستحق 45 مليون جنيه في العام الواحد".

وأكمل" منتخب مصر هيلاعب السنغال ومرعوبين والمفروض اللي بياخد 45 مليون يصعدنا أمام السنغال، لكن مفيش، وعلى أيامنا كان الكل متساوي، وأقصى مبلغ حصلت عليه من الأهلي 10000 جنيه فقط وكنت بقسط سعر الشقة".