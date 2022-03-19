شكرا لقرائتكم خبر عن وفد الأهلي يزور أسرة حارس فريق الشباب المتوفي لتقديم واجب العزاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص وفد من النادي الأهلي، يضم خالد بيبو مدير قطاع الناشئين، على زيارة أسرة زياد إيهاب حارس مرمى فريق الناشئين لكرة القدم مواليد 2003، الذي وافته المنية منذ عدة أيام.

وقام وفد الأهلي بتقديم واجب العزاء لأسرة الفقيد لرفع الروح المعنوية لوالد ووالدة حارس الأهلي الشاب، والتأكيد على مساندة ودعم النادي، خاصة أن زياد كان من أبناء الأهلي المخلصين ومشهودًا له بالكفاءة والأخلاق العالية.

وأكد الوفد خلال الزيارة على أن بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي، كان يرغب في التواجد اليوم وتقديم واجب العزاء، ولكن ظروف سفره وموعد إقلاع الطائرة إلى جنوب إفريقيا حالت دون حضوره.

وأضاف الوفد، أن حارس الأهلي الشاب كان نموذجًا في الأخلاق والانضباط، وأن سيرته تشهد له بحسن الخلق، معربين عن خالص تعازيهم لأسرة الفقيد، وأن يتغمده الله بواسع رحمته ومغفرته ويدخله فسيح جناته.