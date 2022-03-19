شكرا لقرائتكم خبر عن 4 وجوه جديدة بقائمة المنتخب قبل مواجهتي السنغال في الدور الفاصل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ضم البرتغالي كارلوس كيروش، المدير الفني للمنتخب الوطني، 4 وجوه جديدة في قائمة الفراعنة التي تستعد لخوض مباراتي السنغال، المقرر لهما يومى 25 و29 مارس الجارى، ضمن المرحلة الأخيرة من تصفيات كأس العالم.

وجاءت أبرز الوجوه الجديدة في القائمة عن قائمة أمم أفريقيا كالتالي: دونجا، محمد مجدي أفشة، ياسر إبراهيم، عمر جابر.

فيما جاءت قائمة الفراعنة كالتالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي، محمد أبو جبل، محمد صبحي

خط الدفاع: عمر كمال، ياسر إبراهيم، عمر جابر، محمد عبد المنعم، الونش، محمود علاء، أيمن أشرف، فتوح

خط الوسط: حمدي فتحي، دونجا، إمام عاشور، عمرو السولية، محمد النني، أفشة

خط الهجوم: محمد صلاح، أحمد سيد زيزو، مصطفى محمد، مروان حمدي، عمر مرموش، تريزيجيه.