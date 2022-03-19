شكرا لقرائتكم خبر عن بيراميدز مهنئا عمر جابر ودونجا بالانضمام للمنتخب: بالتوفيق يا رجالة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص نادى بيراميدز على تهنئة عمر جابر ونبيل عماد دنجا لاعبى الفريق السماوى، على الانضمام لقائمة منتخب مصر، التى ستخوض مباراتى السنغال، المقرر لهما 25 و29 مارس الجارى ضمن التصفيات النهائية المؤهلة لكأس العالم قطر 2022.

ونشر الحساب الرسمي لنادى بيراميدز على "تويتر": "عمر جابر ونبيل دونجا في قائمة منتخب مصر المقرر لها مواجهة السنغال في المرحلة النهائية من تصفيات كأس العالم خلال التوقف الدولي القادم .. بالتوفيق يا رجالة".

وجاءت قائمة الـ32 لاعبا كالتالى:

حراسة المرمى: محمد الشناوي، محمد أبو جبل، محمد صبحى

خط الدفاع: عمر كمال، ياسر إبراهيم، عمر جابر، محمد عبد المنعم، الونش، محمود علاء، أيمن أشرف، فتوح

خط الوسط: حمدى فتحي، دونجا، إمام عاشور، عمرو السولية، محمد النني، أفشة

خط الهجوم: محمد صلاح، أحمد سيد زيزو، مصطفى محمد، مروان حمدي، عمر مرموش، تريزيجيه.

وينطلق معسكر منتخب مصر الأول بقيادة كارلوس كيروش، غدا الأحد بأحد فنادق القاهرة استعدادا لخوض مباراتى السنغال يومى 25 و29 مارس الجارى، فى المرحلة الأخيرة بالتصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022.

وتحددت أسعار تذاكر مباراة منتخب مصر والسنغال على النحو التالي: سعر تذكرة المقصورة بـ 2000 جنيه، الدرجة الأولى 600 جنيه، الدرجة الأولى العلوي 400 جنيه، الدرجة الثانية 250 جنيها، الدرجة الثالثة 100 جنيه.