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القاهرة - سامية سيد - كشف البرتغالى كيروش، المدير الفنى لمنتخب مصر، عن ضم 23 لاعبا لقائمة المنتخب التى ستخوض مباراتى السنغال، المقرر لهما 25 و29 مارس الجارى ضمن التصفيات النهائية المؤهلة لكأس العالم قطر 2022.

وجاءت قائمة الـ32 لاعبا كالتالى:

حراسة المرمى: محمد الشناوي، محمد أبو جبل، محمد صبحى

خط الدفاع: عمر كمال، ياسر إبراهيم، عمر جابر، محمد عبد المنعم، الونش، محمود علاء، أيمن أشرف، فتوح

خط الوسط: حمدى فتحي، دونجا، إمام عاشور، عمرو السولية، محمد النني، أفشة

خط الهجوم: محمد صلاح، أحمد سيد زيزو، مصطفى محمد، مروان حمدي، عمر مرموش، تريزيجيه.

اكتفى البرتغالى كارلوس كيروش بضم 5 محترفين فقط هم: محمد صلاح، محمد الننى، مصطفى محمد، عمر مرموش، محمود حسن تريزيجيه، واستبعد أحمد حسن كوكا وكريم حافظ، كما اكتفى بضم 3 حراس فقط هم محمد الشناوى ومحمد أبو جبل ومحمد صبحى واستبعد محمود جاد.

ونستعرض ماذا قدم المحترفون قبل الانضمام لقائمة مصر النهائية لمواجهة السنغال في التقرير التالى:محمد صلاح

لعب: 36 مباراة

سجل: 28 هدفا

صنع: 10 أهداف

عدد الدقائق: 3031 دقيقة

محمود حسن تريزيجيه

لعب: 7 مباريات

سجل: 5 أهداف

صنع: هدفا

عدد الدقائق: 484 دقيقة

محمد الننى

لعب: 10 مباريات

سجل: 0

صنع: هدفا

عدد الدقائق: 422

مصطفى محمد

لعب: 33 مباراة

سجل: 7 أهداف

صنع: 5 أهداف

عدد الدقائق: 1480 دقيقة

عمر مرموش

لعب: 17 مباراة

سجل: 3 أهداف

صنع: 4 أهداف

عدد الدقائق: 1256 دقيقة