تشافي يعلن قائمة برشلونة للكلاسيكو

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

أعلن تشافي هيرنانديز، المدير الفني لبرشلونة، قائمة الفريق للقاء الكلاسيكو ضد ريال مدريد في الدوري الإسباني، والتي شهدت عودة البرازيلي داني ألفيش بعد تعافيه من الإصابة.

ويحل برشلونة ضيفا على ريال مدريد غدا الأحد في تمام الساعة العاشرة مساءً على ملعب "سانتياجو برنابيو" ضمن منافسات الأسبوع الـ29 لليجا.

وعاد داني ألفيش لقائمة برشلونة بعد غيابه عن مباراة جالاتا سراي التركي رغم عدم أهليته للمشاركة في الدوري الأوروبي.

ويغيب سيرجينيو ديست عن الكلاسيكو بعد تعرضه لإصابة في أوتار الركبة في مواجهة جالاتا سراي، التي حسمها برشلونة بالفوز (2-1) ليتأهل إلى ربع نهائي الدوري الأوروبي.

كما يفقد برشلونة إلى جانب ديست خدمات كل من أنسو فاتي وسيرجي روبيرتو وصامويل أومتيتي بداعي الإصابة.

وجاءت قائمة برشلونة على النحو التالي:

مارك أندريه تير شتيجن، جيرارد بيكيه، رونالد أراوخو، سيرجيو بوسكتس، ريكي بويج، عثمان ديمبلي، داني ألفيش، ممفيس ديباي، أداما تراوري، مارتن برايثويت، نيتو، نيكو جونزاليس، كليمو لينجليه، بيدري، لوك دي يونج، جوردي ألبا، فيران تونس، فرانكي دي يونج، أوسكار مينجيزا، إريك جارسيا، بيير إمريك أوباميانج، جافي، أرناو تيناس.

ويتصدر ريال مدريد جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 66 نقطة، فيما يأتي برشلونة في المركز الثالث برصيد 51 نقطة، ولديه مباراة مؤجلة، فيما يحتل إشبيلية وصافة الترتيب برصيد 56 نقطة.