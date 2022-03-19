نادي بيلا يُعلن وفاة بانجورا بعد صراع مع المرض

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - (الخليج 365):

أعلن نادي بيلا، مساء اليوم السبت، وفاة لاعبه الغيني موري بانجورا، بعد صراع مع المرض.

وكانت سماح حمزة وكيلة أعمال اللاعب، أعلنت عبر "الخليج 365"، عن تعرض اللاعب لمرض السكر وسرطان في البنكرياس.

وقالت وكيلة أعمال اللاعب الراحل في تصريحات عبر "الخليج 365"، إن بانجورا توفي في مستشفى المطرية العام.

وأضافت، دفن اللاعب سيكون صباح الأحد، حيث سيتم تأجيل الدفن لحين انتهاء الاجراءات مع السفارة.

وتواجد بانجورا في مصر قبل ست سنوات حيث لعب لعدة أندية يأتي من أبرزهم كفر الشيخ ومنية سمنود وأخيرًا بيلا.