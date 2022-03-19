البنك الأهلي يوضح لمصراوي حقيقة التعاقد مع المهدي سليمان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد شاكر:

كشف أشرف نصار رئيس نادي البنك الأهلي، أنه لا يوجد أي نية للتعاقد مع المهدي سليمان حارس مرمى فريق بيراميدز في الانتقالات المقبلة.

وأضاف رئيس البنك الأهلي في تصريحات عبر "الخليج 365" اليوم السبت، أن إدارة ناديه لم تناقش ضم المهدي سليمان من الأساس.

وتداولت تقارير صحفية في الساعات الماضية، عن وجود اهتمام من جانب نادي البنك الأهلي لضم صاحب الـ34 عامًا في الصيف المقبل.

ويعاني المهدي سليمان من قلة المشاركة مع بيراميدز في الموسم الحالي، حيث لم يخض سوى ثلاث مباريات في مسابقة دوري we المصري موسم (2021 - 2022).

وانتقل المهدي سليمان إلى صفوف بيراميدز قادمًا من سموحة في صيف 2018، حيث يرتبط بعقد مع بيراميدز حتى صيف 2023.