ماذا تغير في قائمة منتخب مصر لتصفيات كأس العالم عن أمم أفريقيا؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

اختلافات معدودة شهدتها قائمة منتخب مصر التي ستخوض مواجهتي السنغال في الدور الحاسم من تصفيات كأس العالم 2022 بقطر عن القائمة التي شاركت في بطولة أمم أفريقيا 2021 بالكاميرون.

ويلتقي منتخب مصر مع نظيره السنغالي في مباراة الذهاب باستاد القاهرة يوم الجمعة المقبل 25 مارس الجاري، قبل أن يتجدد الموعد بينهما في لقاء الإياب الحاسم بالعاصمة السنغالية داكار بعدها بأربعة أيام.

ويسعى المنتخب للثأر من خسارته أمام السنغال بركلات الترجيح في نهائي بطولة كأس الأمم الأفريقية التي اختتمت بالكاميرون الشهر الماضي، كما يطمح للتأهل لكأس العالم للمرة الثانية على التوالي.

وشهدت قائمة المنتخب الوطني للدور الحاسم في تصفيات المونديال والمكونة من 23 لاعبًا سبعة تغييرات عن قائمة الفراعنة التي شاركت في أمم أفريقيا واقتنصت فضية البطولة، والتي ضمت وقتها 26 لاعبا.

وتمثل الاختلاف الأول في مركز حراسة المرمى، بعدما قرر البرتغالي كارلوس كيروش، المدير الفني لمنتخب مصر، استدعاء ثلاثة حراس بدلا من أربعة، باستبعاد محمود جاد حارس إنبي، والإبقاء على كل من محمد الشناوي، محمد أبو جبل ومحمد صبحي.

وفي خط الدفاع، تم استدعاء عمر جابر لاعب بيراميدز بدلا من أكرم توفيق لاعب الأهلي الغائب لإصابته بقطع في الرباط الصليبي، وياسر إبراهيم لاعب الأهلي بدلا من أحمد حجازي مدافع اتحاد جدة السعودي الذي تعرض لإصابة ستبعده عن الملاعب حتى مايو المقبل.

وفي وسط الملعب، قام كيروش باستدعاء محمد مجدي أفشة صانع ألعاب الأهلي بدلا من عبدالله السعيد لاعب بيراميدز الذي أعلن اعتزاله دوليا، ونبيل عماد دونجا لاعب بيراميدز بدلا من مهند لاشين لاعب طلائع الجيش.

وفي خط الهجوم، شهدت القائمة اسبتعاد محمد شريف مهاجم الأهلي لأسباب فنية، بجانب غياب رمضان صبحي لاعب بيراميدز بداعي الإصابة.

يُذكر أن منتخب مصر شارك في كأس العالم ثلاث مرات من قبل، وذلك أعوام 1934 و1990 بإيطاليا، بالإضافة إلى النسخة الماضية التي أقيمت في روسيا عام 2018.