كرة سلة.. فوز الأهلي وخسارة الزمالك في أولى مباريات دور الثمانية لدوري السوبر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب:- محمد علام

تغلب الأهلي على نظيره مصر للتأمين بنتيجة 84-49، في أولى مباريات دور الثمانية لدوري السوبر لكرة السلة، في المباراة التي أقيمت على صالة الأمير عبد الله الفيصل بمقر النادي بالجزيرة.

حيث يواجه الأهلي فريق مصر للتأمين على صالة المركز الأوليمبي بالمعادي في المواجهة الثانية التي تقام يوم 21 مارس الجاري.

وعلى جانب أخر، خسر الزمالك أمام المصرية للإتصالات بنتيجة 67-80، في أولى مباريات دور الثمانية لدوري السوبر، في المباراة التي أقيمت بينهما على صالة المركز الأوليمبي بالمعادي.

ويستضيف الزمالك فريق المصرية للإتصالات في المباراة الثانية لدور الثمانية من المسابقة يوم 21 مارس الجاري على صالة عبد الرحمن فوزي بمقر النادي بميت عقبة.

وتقام مباريات دور الثمانية لدوري السوبر لكرة السلة بنظام ( البلاي أوفس ) Best of 5, ويتأهل الفريق الفائز بثلاث مباريات في السلسلة إلى نصف النهائي من بطولة دوري السوبر للسلة.

وتقام المواجهات المتبقية من دور الثمانية لدوري السوبر للسلة أيام 21و25و27و31 من شهر مارس الجاري، على صالات الأندية المتنافسة.

ومن المقرر، أن تقام مباريات نصف النهائي لدوري السوبر للسلة على صالة برج العرب بالإسكندرية.

بينما تقام المباراة النهائية لمسابقة دوري السوبر للسلة على صالة الدكتور حسن مصطفى بمدينة 6 أكتوبر.