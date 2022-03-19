عودة أفشة وغياب شريف.. منتخب مصر يعلن قائمته لمباراتي السنغال

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

أعلن كارلوس كيروش المدير الفني لمنتخب مصر، قائمة الفريق التي ستخوض مواجهتي السنغال يومي 25 و29 مارس الجاري، في الدور الحاسم من تصفيات كأس العالم.

وشهدت القائمة المكونة من 23 لاعبًا، تواجد محمد مجدي "أفشة" في خط الوسط بعدما شارك في كأس العرب، قبل أن يتم استبعاده من التواجد في كأس أمم أفريقيا.

كما ضمت القائمة ياسر إبراهيم للتواجد في قلب الدفاع، مع عمر جابر في مركز الظهير الأيمن، ونبيل عماد "دونجا" في خط الوسط الدفاعي.

ويغيب عن القائمة الرباعي المحترف أحمد حسن "كوكا"، أحمد ياسر ريان، كريم حافظ ومصطفى فتحي، بعدما تم إعلان تواجدهم في قائمة مبدئية من قبل.

كما يغيب محمد شريف مهاجم الأهلي ومهند لاشين لاعب وسط طلائع الجيش عن التواجد في القائمة بعدما ظهرا في أمم أفريقيا، إلى جانب رمضان صبحي، أحمد حجازي وأكرم توفيق بسبب الإصابات التي يعاني منها الثلاثي.

وسيلتقي منتخب مصر مع نظيره السنغالي يوم الجمعة القادم في استاد القاهرة الدولي بمباراة الذهاب من الجولة الحاسمة لتصفيات المونديال، على أن تقام مواجهة العودة يوم الثلاثاء 29 مارس في السنغال.

وتتكون قائمة منتخب مصر من:

حراسة المرمى: محمد الشناوي، محمد أبو جبل، محمد صبحي.

خط الدفاع: عمر كمال، عمر جابر، ياسر إبراهيم، محمد عبد المنعم، محمود حمدي "الونش"، محمود علاء، أيمن أشرف، أحمد فتوح.

خط الوسط: حمدي فتحي، نبيل عماد "دونجا"، عمرو السولية، إمام عاشور، محمد النني، محمد مجدي "أفشة".

خط الهجوم: محمد صلاح، أحمد سيد "زيزو"، مصطفى محمد، مروان حمدي، عمر مرموش، محمود حسن "تريزيجيه".