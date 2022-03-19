شبح النسخة الأسوأ يهدد الزمالك في مجموعات الأبطال بنظامها الجديد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

فشل فريق الزمالك في المباراة الخامسة له في مرحلة دور المجموعات بمسابقة دوري أبطال أفريقيا، عن تحقيق الفوز بعد الخروج بنتيجة التعادل السلبي مع بترو أتلتيكو الأنجولي، في لقاء أقيم عصر اليوم على ملعب "11 نوفمبر" في لواندا.

الزمالك خلال مبارياته الخمسة لم يحقق أي انتصار من خلال التعادل في ثلاث مباريات ضد بترو أتلتيكو (2-2) و(0-0) وساجرادا الأنجولي(0-0)، كما تلقى الفريق الأبيض الخسارة مرتين (3-1) و(1-0) من الوداد البيضاوي المغربي.

ومن المقرر أن يخوض الزمالك والذي ضمن رسميًا عدم استكمال مشواره الأفريقي، فريق ساجرادا في الجولة السادسة والأخيرة أحد يومي 1 أو 2 أبريل المقبل.

وبعد هذه النتائج، أصبح الزمالك مهددًا بتحقيق أسوأ نسخة في دور الجموعات منذ النظام الجديد والذي طٌبق في نسخة (2017)، من خلال إقامة مرحلة المجموعات بداية من دور الـ16 بدلاً من دور الثمانية.

- نسخة 2017

خاض الزمالك مرحلة دور المجموعات خلال هذه النسخة، ليتواجد بطل مصر في المجموعة الثانية مع كل من (اتحاد الجزائر - أهلي طرابلس - كابس يونايتد الزيمبابوي).

الزمالك ودّع البطولة منذ دور المجموعات، حيث حقق الفريق الأبيض التعادل في ثلاث مباريات مقابل خسارتين وفوز وحيد كان على حساب كابس يونايتد بنتيجة (2-0) في الجولة الأولى.

واحتل الزمالك المركز الثالث برصيد ست نقاط متفوقًا على بطل زيمبابوي بفارق المواجهات المباشرة، في المقابل تأهل اتحاد العاصمة وأهلي طرابلس لدور الثمانية.

- نسخة 2020

بعد غياب استمر عامين وتحديدًا نسختي (2018 و2019)، عاد الزمالك من جديد للمشاركة في مسابقة دوري أبطال أفريقيا.

الزمالك خلال مرحلة المجموعات تواجد في المجموعة الأولى مع الثلاثي (مازيمبي الكونغولي وبريميرو دي أوجوستو الأنجولي وزيسكو الزامبي).

واحتل الزمالك وصافة المجموعة الأولى برصيد تسع نقاط، بعدما حقق الفوز في مباراتين والتعادل في ثلاث مباريات، مقابل خسارة واحدة كانت أمام مازيمبي بنتيجة (3-0).

وحقق الزمالك الفوز على حساب بريميرو دي أوجستو وزيسكو بنتيجة (2-0).

وشهدت هذه البطولة وصول الزمالك للمباراة النهائية قبل الخسارة من الغريم الأهلي بنتيجة (2-1).

- نسخة 2021

في النسخة الماضية من مسابقة دوري أبطال أفريقيا، ودّع الفريق الأبيض البطولة من دور المجموعات.

وتواجد الزمالك في المجموعة الرابعة مع كل من :(الترجي الرياضي التونسي - مولودية الجزائر - تونجيث السنغالي).

وحقق الزمالك ثمان نقاط ليحتل المركز الثالث بفارق نقطة عن مولودية الجزائر الوصيف وثلاث نقاط عن الترجي.

وحقق الزمالك الفوز في آخر جولتين بعدما عجز عن الخروج بالثلاث نقاط في أول أربع جولات.

وجاء الفوز على حساب مولودية الجزائر بهدفين دون رد في الجزائر، ثم الفوز على بطل السنغال فريق تونجيث بنتيجة (4-1) في "استاد القاهرة".

- تاريخ الزمالك في النظام القديم

قبل إقامة النسخة الجديدة لعب الزمالك 11 نسخة سابقة على النظام القديم، ليخوض الفريق الأبيض سبع مرات دور المجموعات.

وشهدت نتائج الزمالك خلال سبع مناسبات تخطيه مرحلة المجموعات ثلاث مرات خلال نسخ (2002 - 2005 - 2016).

في المقابل، يعود أسوأ ظهور للزمالك في مرحلة المجموعات خلال النسخة القديمة عام (2012) بعد تحقيق نقطتين فقط.

وتواجد الزمالك وقتها مع كل من: (الأهلي - مازيمبي الكونغولي - بيريكوم تشيلسي الغاني)، ليحقق الفريق الأبيض نقطتين بالتعادل مع تشيلسي والأهلي بنتيجة (1-1).