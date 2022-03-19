"إنذار لريال مدريد".. تشافي لا يعرف الخسارة خارج أرضه في الليجا (تقرير)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب: محمود حمدي

تتجه أنظار عشاق ومحبي كرة القدم حول العالم، نحو ملعب سانتياجو برنابيو، غدًا (الأحد) لمتابعة المباراة الأقوى والأشهر، بين ريال مدريد وبرشلونة ضمن الجولة الـ29 من منافسات الدوري الإسباني.

ويمر عملاقا الكرة الإسبانية بفترة مميزة على المستوى الفني، حيث يقدم ريال مدريد موسمًا رائعًا تحت قيادة المخضرم الإيطالي كارلو أنشيلوتي ويتصدر ترتيبب "الليجا" برصيد 66 نقطة، كما حجز مقعدًا في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا ويستعد لمواجهة تشيلسي الإنجليزي بعدما أطاح بباريس سان جيرمان الفرنسي.

في المقابل جاء تعاقد برشلونة مع نجمه السابق تشافي هرنانديز بمثابة المفاجاة السعيدة لعشاق الفريق الكتالوني، حيث تحسنت النتائج بشكل لافت علاوة عن الأداء الفني المميز، ويحتل "البرسا" المركز الثالث في ترتيب الدوري برصيد 51 نقطة ولديه مباراة مؤجلة.

ويدخل برشلونة مواجهة ريال مدريد في ملعب سانتياجو برنابيو، معولًا على "تميمة حظ" مدربه تشافي هرنانديز، الذي يجيد اللعب خارج ملعبه خاصة في مسابقة الدوري الإسباني.

وخاض برشلونة تحت قيادة تشافي تسع مباريات خارج ملعبه بالدوري الإسباني، فاز في خمس على حساب فالنسيا والتشي والأفيس وريال مايوركا وفياريال وتعادل في أربع مباريات أمام إسبانيول وأشبيلية وأوساسونا وغرناطة ولم يتذوق الهزيمة في أي مباراة.

كما حقق تشافي نتائج جيدة خارج ملعبه بمسابقة الدوري الأوروبي، حيث فاز على نابولي الإيطالي بنتيجة (4-2) وعلى جالاطا سراي التركي (2_1) بعدما تعادل خلال المباراتين على ملعبه، ليحجز مقعدًا في ربع نهائي الدوري الأوروبي ويستعد لمواجهة آينتراخت فرانكفورت الألماني.

ويعول تشافي خلال مواجهة ريال مدريد على مجموعة من اللاعبين الشباب المميزين، على رأسهم بيدري وجابي إضافة لخبرات المهاجم الجابوني بيير إيمريك أوباميانج والمدافع الإسباني جيرارد بيكيه.

