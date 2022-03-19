رسميا.. الاتحاد السكندري يفسخ تعاقده مع حسام حسن

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

أعلن الاتحاد السكندري فسخ تعاقده مع حسام حسن المدير الفني للفريق وتوجيه الشكر له على الفترة الماضية التي قضاها في قيادة زعيم الثغر.

ووفقا لبيان رسمي من الاتحاد، فإن مجلس إدارة النادي برئاسة محمد مصيلحي اعتمد توصيات لجنة الكرة وموافقة المجلس بالإجماع على توجيه الشكر لحسام حسن وجهازه المعاون.

ويقع الاتحاد السكندري في المركز الـ11 بجدول ترتيب الدوري المصري وفي جعبته 14 نقطة من 12 مباراة لعبها في البطولة المحلية بعد تحقيق 3 انتصارات وخمس تعادلات مقابل أربع هزائم.

وجاء بيان الاتحاد السكندري كالتالي:

اعتمد مجلس إدارة نادي الاتحاد السكندري برئاسة محمد مصيلحي بالإجماع توصيات لجنة الكرة برئاسة أحمد عبدالمجيد نائب رئيس مجلس الإدارة وعضوية محمد سلامة ومحمد البحيري أعضاء مجلس الإدارة، وذلك عقب عرض ما انتهى عليه الاجتماع الذي عُقد مع الجهاز الفني لفريق الكرة لبحث أسباب تراجع النتائج وتدهور مستوى الفريق الأول لكرة القدم، وقد قرر مجلس إدارة نادي الاتحاد السكندري ما يلي:

أولا: فسخ تعاقد حسام حسن وإبراهيم حسن والجهاز الفني والإداري المعاون وتوجيه الشكر لهم على الفترة الماضية التي قضاها الجهاز في قيادة الفريق.

ثانيا: وقف جميع المستحقات المالية للاعبي الفريق الأول لكرة القدم لحين تحسن النتائج.

ثالثا: خصم ما يعادل 5% من قيمة عقود جميع اللاعبين لسوء المستوى وتدهور نتائج الفريق.

رابعا: الإعلان عن المدير الفني الجديد للفريق الأول لكرة القدم والجهاز المعاون خلال 48 ساعة.

ويتمنى مجلس إدارة نادي الاتحاد السكندري كل التوفيق لحسام وإبراهيم حسن والجهاز الفني والإداري المعاون في خطواتهم القادمة.