الامارات | بايرن ميونخ غير قادر على تجديد عقود ليفاندوفسكي ومولر ونويل بسبب "المال"

شكرا لقرائتكم خبر عن بايرن ميونخ غير قادر على تجديد عقود ليفاندوفسكي ومولر ونويل بسبب "المال" والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ألمح حسن صالح حميديتش، المدير الرياضي بنادي بايرن ميونخ الألماني لكرة القدم أن الاعتبارات المالية تعرقل تقديم عروض جديدة لنجوم الفريق الثلاثة روبرت ليفاندوفسكي وتوماس مولر ومانويل نويل.

وقال حميديتش لشبكة "سكاي" قبل المباراة أمام يونيون برلين في الدوري اليوم السبت: "يجب أن نتأكد من أن جودة الفريق تتناسب مع المكونات الاقتصادية. مازلنا لا نستقبل الجماهير بشكل كامل في المدرجات. نمر بفترة صعبة ماديا. سنحاول القيام بهذا بطريقتنا".

ومازال لدى الثلاثي، وجميعهم يبلغون 32 عاما أو أكثر، عقود مع بايرن حتى 2023.

وانتقد الناقد الرياضي بشبكة "سكاي" ولاعب بايرن السابق لوثار ماتيوس النادي لتعامله مع مستقبل أفضل لاعب في العالم روبرت ليفاندوفسكي على وجه التحديد.

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