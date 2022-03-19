ترتيب مجموعة الأهلي في أبطال إفريقيا بعد فوز صن داونز على الهلال.. وفرص تأهل الأحمر

الشارقة - اميمة ياسر - حقق فريق صن داونز الجنوب إفريقي فوز كبيرا على منافسه الهلال السوداني بنتيجة 4-2، خلال المباراة التي جمعت بينهما اليوم على ملعب الهلال في الخرطوم، ضمن مباريات الجولة الخامسة من مرحلة المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

وبذلك حافظ صن داونز على صدارة ترتيب المجموعة الأولى في دوري أبطال إفريقيا بوصوله للنقطة الـ13.

ومن المقرر أن يلتقي الأهلي أمام الهلال، بينما يواجه صن داونز منافسه المريخ في إطار مواجهات الجولة السادسة والأخيرة من المجموعة.

وأصبح الأهلى على بعد نقطة واحدة فقط من التأهل إلى ربع النهائي قبل مباراته الأخيرة في المجموعة أمام الهلال مطلع أبريل المقبل بالقاهرة، ليرافق صن داونز إلى دور الثمانية بعدما ضمن الفريق الجنوب أفريقى صدارة المجموعة.

ويحتاج الأهلي للفوز أو التعادل بأي نتيجة أمام الهلال لحسم تأهله لدور ربع نهائي أبطال إفريقيا.

وفيما يلي ترتيب المجموعة:

1- صن داونز 13 نقاط.

2- الأهلي 7 نقاط.

3- الهلال 4 نقاط.

4- المريخ 4 نقاط.