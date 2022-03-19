شكرا لقرائتكم خبر عن 8 نجوم من قائمة مصر فى أمم أفريقيا يغيبون عن مباراتي السنغال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - جاءت قائمة منتخب مصر النهائية لمباراتي السنغال لتعلن غياب عدد من الأسماء التي شاركت فى بطولة الأمم الأفريقية مع المنتخب، وعلى رأسهم محمود جاد حراس مرمى إنبى ومروان داود.

وضمت الغيابات أيضا أحمد حجازى وأكرم توفيق ورمضان صبحي للإصابة، وعبد الله السعيد للاعتزال الدولى، ومهند لاشين ومحمد شريف لأسباب فنية.

وجاءت قائمة مصر لمباراتي السنغال كالتالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي، محمد أبو جبل، محمد صبحي

خط الدفاع: عمر كمال، ياسر إبراهيم، عمر جابر، محمد عبد المنعم، الونش، محمود علاء، أيمن أشرف، فتوح

خط الوسط: حمدي فتحي، دونجا، إمام عاشور، عمرو السولية، محمد النني، أفشة

خط الهجوم: محمد صلاح، أحمد سيد زيزو، مصطفى محمد، مروان حمدي، عمر مرموش، تريزيجيه

وينطلق معسكر منتخب مصر الأول بقيادة كارلوس كيروش غدا، الأحد، بأحد فنادق القاهرة استعدادا لخوض مباراتى السنغال 25 و29 مارس الجارى، فى المرحلة الأخيرة بالتصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022.