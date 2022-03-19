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7 من الأهلي و6 من الزمالك.. 13 لاعباً من القطبين بقائمة المنتخب لمواجهتي السنغال

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القاهرة - سامية سيد - أعلن البرتغالي كارلوس كيروش ، المدير الفني للمنتخب الوطني، قائمة الفراعنة التى تستعد لخوض مباراتي السنغال المقرر لهما 25 و29 مارس الجارى ضمن المرحلة الأخيرة من تصفيات كأس العالم.

وضم كيروش 7 لاعبين من الأهلي جاءوا كالتالي: 

محمد الشناوي، ياسر إبراهيم، محمد عبد المنعم، أيمن أشرف، حمدي فتحي، عمرو السولية، محمد مجدي أفشة.

كما ضم 6 لاعبين من الزمالك جاءوا كالتالي:

محمد أبو جبل، محمود حمدي الونش، محمود علاء، أحمد فتوح، إمام عاشور، أحمد سيد زيزو.

وجاءت قائمة المنتخب كالتالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي، محمد أبو جبل، محمد صبحي 

 

خط الدفاع: عمر كمال، ياسر إبراهيم، عمر جابر، محمد عبد المنعم، الونش، محمود علاء، أيمن أشرف، فتوح 

 

خط الوسط: حمدي فتحي، دونجا، إمام عاشور، عمرو السولية، محمد النني، أفشة 

 

خط الهجوم: محمد صلاح، أحمد سيد زيزو، مصطفى محمد، مروان حمدي، عمر مرموش، تريزيجيه.

 

وأعلنت شركة تذكرتي أسعار مباراة الذهاب بين مصر والسنغال المقرر لها 25 مارس الجاري، وجاءت كالتالي:

 

سعر تذكرة المقصورة بـ 2000 جنيه .

 

الدرجة الأولى 600 جنيه.

 

الدرجة الأولى العلوي 400 جنيه.

 

 الدرجة الثانية 250 جنيهًا.

 

 الدرجة الثالثة 100 جنيه.

 

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مروان الهواري

مروان الهواري

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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