كيروش يعلن رسميا قائمة منتخب مصر لمواجهتى السنغال فى تصفيات كأس العالم

القاهرة - سامية سيد - أعلن البرتغالى كيروش ، المدير الفنى لمنتخب مصر، قائمة المنتخب التى ستخوض مباراتى السنغال، المقرر لهما 25 و29 مارس الجارى ضمن التصفيات النهائية المؤهلة لكأس العالم قطر 2022.

قائمة المنتخب شهدت انضمام محمد مجدى أفشة وعمر جابر ونبيل دونجا ومروان حمدى، وجاءت قائمة المنتخب التى ستواجه السنغال على النحو التالى:

حراسة المرمى: محمد الشناوي، محمد أبو جبل، محمد صبحي

خط الدفاع: عمر كمال، ياسر إبراهيم، عمر جابر، محمد عبد المنعم، الونش، محمود علاء، أيمن أشرف، فتوح

خط الوسط: حمدي فتحي، دونجا، إمام عاشور، عمرو السولية، محمد النني، أفشة

خط الهجوم: محمد صلاح، أحمد سيد زيزو، مصطفى محمد، مروان حمدي، عمر مرموش، تريزيجيه.