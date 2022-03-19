شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد السكندرى يعلن اسم مدربه الجديد خلال 48 ساعة وعماد النحاس يقترب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت لجنة الكرة بالاتحاد السكندرى، برئاسة أحمد عبد المجيد نائب رئيس مجلس الإدارة وعضوية محمد سلامة ومحمد البحيرى أعضاء مجلس الإدارة، أنها بصدد الإعلان عن المدير الفنى الجديد للفريق خلال 48 ساعة.

ويأتي بحث إدارة النادى السكندرى عن مدير فنى جديد يقود الفريق خلال الفترة المقبلة بعد فسخ التعاقد مع حسام وجهاز المعاون والإدارة وتوجيه الشكر لهم على الفترة الماضية التي قضاها الجهاز فى قيادة الفريق.

ودخل عماد النحاس المدير الفني السابق للمقاولون العرب دائرة المرشحين لتدريب الاتحاد السكندرى الفترة المقبلة، وتعكف إدارة نادى سيد البلد على المفاضلة بين أكثر من مدير فنى بعد فسخ التعاقد مع حسام حسن.

كما قررت لجنة الكرة وقف جميع المستحقات المالية للاعبى الفريق الأول لكرة القدم بنادى الاتحاد السكندرى لحين تحسن النتائج، وخصم ما يعادل 5% من قيمة عقود جميع اللاعبين لسوء المستوى و تدهور نتائج الفريق.

وحقق فريق الإسماعيلي فوزا مثيرا على الاتحاد السكندري بهدفين مقابل هدف وحيد، في المباراة التي جمعت الفريقين،الأربعاء، على استاد الجيش ببرج العرب، ضمن مباريات الجولة الـ13 من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

سجل محمد الشامى لاعب الإسماعيلى هدف التقدم لفريقه فى شباك الاتحاد السكندرى بالدقيقة 25، وبعد دقيقتين من تقدم الإسماعيلى، سجل خالد الغندور لاعب الاتحاد السكندرى هدف التعادل لزعيم الثغر لتصبح النتيجة 1-1، لكن محمد عادل لاعب الإسماعيلى نجح في تسجيل الهدف الثانى لفريقه بالدقيقة 64 من عمر المباراة.

لعب الإسماعيلي بتشكيل مكون من، محمد فوزي في حراسة المرمى، وعصام صبحي وباهر المحمد ومحمد هاشم وعمرو الحلواني في خط الدفاع، و محمد عادل ،عمر الوحش ، محمود دونجا ، محمد عبد السميع في خط الوسط، ومحمد الشامي ، أحمد مدبولي في خط الهجوم.

وضم تشكيل الاتحاد كل من أحمد يحيى في حراسة المرمى، عبد الله نصيب ، محمد عبد السلام، صبرى رحيل ، هشام صلاح في خط الدفاع، أحمد نبيل مانجا، ،مروان عطية ، خالد الغندور في خط الوسط، وأحمد عادل ميسي ، بنجامين بواتنج ، مابولولو في خط الهجوم.