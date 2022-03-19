الامارات | بونجاح وبن رحمة خارج تشكيلة الجزائر في مواجهة الكاميرون المصيرية

شكرا لقرائتكم خبر عن بونجاح وبن رحمة خارج تشكيلة الجزائر في مواجهة الكاميرون المصيرية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن جمال بلماضي مدرب الجزائر اليوم السبت عن التشكيلة التي ستواجه الكاميرون مرتين هذا الشهر في الدور الفاصل بتصفيات كأس العالم لكرة القدم 2022 وشهدت العديد من المفاجآت، أبرزها غياب المهاجم بغداد بونجاح والجناحين سعيد بن رحمة وآدم وناس.

وكان بونجاح هداف السد القطري خيارا أساسيا بمنتخب الجزائر لفترة طويلة لكن مستواه تراجع في الفترة الأخيرة.

وسجل بونجاح 15 هدفا مع السد في 19 مباراة بجميع المسابقات هذا الموسم.

كما خاض بن رحمة 37 مباراة مع وست هام يونايتد بجميع المسابقات وسجل ثمانية أهداف وقدم ست تمريرات حاسمة.

وأعاد بلماضي ضم الرباعي إسحاق بلفوضيل وعدلان قديورة ورشيد غزال وهشام بوداوي بعد غيابهم عن كأس الأمم الأفريقية بالكاميرون.

واستدعى الوجهين الجديدين يوسف لعوافي مدافع النجم الساحلي التونسي ومحمد بن يطو مهاجم الوكرة القطري.

وتحل الجزائر ضيفة على الكاميرون يوم 25 مارس آذار ثم تستضيف اللقاء الثاني بعد أربعة أيام. ويتأهل الفائز لنهائيات كأس العالم في قطر.

ويخوض فريق بلماضي معسكرا في غينيا الاستوائية قبل السفر إلى دوالا لمواجهة الكاميرون.

وجاءت التشكيلة على النحو التالي:

حراس المرمى: رايس مبولحي (الاتفاق السعودي) ألكسندر أوكيدجا (ميتز الفرنسي) مصطفى زغبة (ضمك السعودي)

مدافعون: عيسى ماندي (ريال بيتيس الإسباني) عبد القادر بدران (الترجي التونسي) مهدي تاهرات (أبها السعودي) جمال بلعمري (قطر القطري) أحمد توبة (فالفيك الهولندي) يوسف عطال (نيس الفرنسي) حسين بن عيادة ويوسف لعوافي (النجم الساحلي التونسي) رامي بن سبعيني (بروسيا مونشنجلادباخ الألماني)

لاعبو الوسط: رامز زروقي (تفينتي أنشيده الهولندي) هشام بوداوي (نيس الفرنسي) سفيان بن دبكة (الفتح السعودي) عدلان قديورة (بورتون ألبيون الإنجليزي) سفيان فيغولي (غلطة سراي التركي) إسماعيل بن ناصر (ميلان الإيطالي).

مهاجمون: رياض محرز (مانشستر سيتي الإنجليزي) رشيد غزال (بشيكطاش التركي) يوسف بلايلي (بريست الفرنسي) محمد بن يطو (الوكرة القطري) إسحاق بلفوضيل (هيرتا برلين الألماني) إسلام سليماني (سبورتنج لشبونة البرتغالي).

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