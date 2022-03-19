الامارات | البطائح يهزم دبا الحصن.. ونقطة واحدة تفصله عن "الوصيف"

شكرا لقرائتكم خبر عن البطائح يهزم دبا الحصن.. ونقطة واحدة تفصله عن "الوصيف" والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - اقترب فريق البطائح خطوة مهمة من الصعود لدوري ادنوك للمحترفين، بعد ان فاز على مضيفه دبا الحصن بهدفين مقابل واحد، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم السبت في ملعب دبا الحصن ضمن منافسات الجولة 24 لدوري الدرجة الاولى، واصبح رصيده 52 نقطة، وعلى بعد نقطة واحدة من المركز الثاني الذي يوجد فيه فريق العربي 53، وسجل هدفي البطائح الكاميروني اناتول برتراند 47، ويوسف سعيد 52، بينما سجل لاصحاب الارض البرازيلي موراو 24، بالمقابل تجمد رصيد دبا الحصن عند 47 نقطة.

واستفاد البطائح من خدمة كبيرة قدمها له فريق حتا الذي تمكن من الفوز على مضيفه العربي بهدفين لهدف واحد، حيث سجل هدفي حتا البرازيلي انطونيو روزا 2، وعيد (90+6) بينما سجل هدف اصحاب الارض البرازيلي ازاريدو 48، ليتجمد رصيد العربي عند 53 نقطة، بينما اصبح رصيد حتا 40 نقطة.

وفي مباراة ثانية فاز الجزيرة الحمراء بملعبه على التعاون بهدفين مقابل هدف واحد، وسجل له الايفواري كواكو فابريك 46، والبرازيلي هوغو الكسندر 72، وسجل للتعاون المغربي بوشعيب سفياني 11، ليصبح رصيد الجزيرة الحمراء 23 نقطة، والتعاون 16 نقطة.

وفاز "ستي" على الرمس بهدفين نظيفين سجلهما محمد علي موسى 30 وعبد الله يوسف 67، ليصيح رصيد ستي 9 نقاط، ويتجمد رصيد الرمس عند 17 نقطة.

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