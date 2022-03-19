شكرا لقرائتكم خبر عن 5 محترفين فى القائمة النهائية لمنتخب مصر قبل مواجهتى السنغال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف مصدر مسئول فى منتخب مصر عن تحديد 5 محترفين فقط للتواجد فى القائمة النهائية للفراعنة قبل مواجهتى السنغال المقرر لهما يومى 25 و29 مارس الجارى ضمن المرحلة الأخيرة من تصفيات كأس العالم.

وقال المصدر، إن الجهاز الفنى بقيادة البرتغالي كارلوس كيروش قرر استدعاء كل من: محمد صلاح لاعب ليفربول، محمود تريزيجيه لاعب باشاك شهير التركي، محمد النني لاعب أرسنال، مصطفى محمد لاعب جالطة سراي، وعمر مرموش لاعب شتوتجارت، للقائمة النهائية للمنتخب.

وأضاف المصدر أن المحترفين بالكامل سيشاركون فى المران بداية من 22 مارس الجارى، حيث يفترض أن تكتمل صفوف الفريق يوم 21 من الشهر الجارى.

وأعلنت شركة تذكرتي أسعار مباراة الذهاب بين مصر والسنغال المقرر لها 25 مارس الجاري، وجاءت كالتالي:

سعر تذكرة المقصورة بـ 2000 جنيه .

الدرجة الأولى 600 جنيه.

الدرجة الأولى العلوي 400 جنيه.

الدرجة الثانية 250 جنيهًا.

الدرجة الثالثة 100 جنيه.