شكرا لقرائتكم خبر عن المصري بالأخضر والقطن بالأزرق في مباراة الفريقين بالكونفدرالية.. صور والان مع تفاصيل الخبر
وخلال الاجتماع الذي ترأسه مراقب المباراة الغيني "فاه كوندي"، بحضور المنسق العام الليبيري "جورج روجرز"، والمنسق الطبي الدكتور "محمد سلطان" والمنسق النيجيري "إبراهيم موسى" والمنسقة الإعلامية "إيناس مظهر"، تم الاتفاق على كافة الترتيبات المتعلقة بالمباراة، حيث سيرتدي المصري القميص الأخضر والشورت الأبيض والجوارب الخضراء، وسيرتدي حارس المصري اللون البنفسجي، فيما سيرتدي فريق القطن الطاقم الأزرق الكامل وسيرتدي حارسه القميص الأصفر.
مثل المصري في المؤتمر، محمود جابر، المدير الإداري للفريق والدكتورمجدي الألفي، طبيب الفريق وإبراهيم غانم، مسئول المهمات.
وخاض لاعبو المصري البورسعيدى، عصر اليوم السبت، مرانهم الأخير فى معسكر برج العرب، استعدادا لمواجهة القطن الكاميرونى فى بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية بنسختها التاسعة عشرة، خلال المباراة التي تجمع الفريقين غدا الأحد ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات والتي يستضيفها استاد برج العرب.