المصري بالأخضر والقطن بالأزرق في مباراة الفريقين بالكونفدرالية.. صور

القاهرة - سامية سيد - عُقد منذ قليل بأحد فنادق برج العرب، الاجتماع التنسيقي الخاص بمباراة الجولة الخامسة من المجموعة الثالثة لبطولة الكونفدرالية الأفريقية في نسختها التاسعة عشرة، والتي تجمع بين المصري وضيفه فريق القطن الكاميروني، والمقرر إقامتها في الثالثة عصر غد الأحد على استاد برج العرب بالإسكندرية.

وخلال الاجتماع الذي ترأسه مراقب المباراة الغيني "فاه كوندي"، بحضور المنسق العام الليبيري "جورج روجرز"، والمنسق الطبي الدكتور "محمد سلطان" والمنسق النيجيري "إبراهيم موسى" والمنسقة الإعلامية "إيناس مظهر"، تم الاتفاق على كافة الترتيبات المتعلقة بالمباراة، حيث سيرتدي المصري القميص الأخضر والشورت الأبيض والجوارب الخضراء، وسيرتدي حارس المصري اللون البنفسجي، فيما سيرتدي فريق القطن الطاقم الأزرق الكامل وسيرتدي حارسه القميص الأصفر.

مثل المصري في المؤتمر، محمود جابر، المدير الإداري للفريق والدكتورمجدي الألفي، طبيب الفريق وإبراهيم غانم، مسئول المهمات.