شكرا لقرائتكم خبر عن توجيه الشكر لحسام حسن والجهاز الفني في الاتحاد السكندري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اعتمد مجلس إدارة نادى الاتحاد السكندرى، برئاسة الأستاذ محمد مصيلحى، بالإجماع توصيات لجنة الكرة، برئاسة أحمد عبد المجيد نائب رئيس مجلس الإدارة، وعضوية محمد سلامة ومحمد البحيرى، أعضاء مجلس الإدارة، وذلك عقب عرض ما انتهى إليه الاجتماع الذى عُقد مع الجهاز الفني لفريق الكرة لبحث أسباب تراجع النتائج وتدهور مستوى الفريق الأول لكرة القدم، وقد قرر مجلس إدارة نادى الاتحاد السكندرى ما يلى:

أولا: فسخ التعاقد مع الجهاز الفنى للفريق بقيادة حسام حسن وإبراهيم حسن والجهاز المعاون والإداري بالكامل وتوجيه الشكر لهم على الفترة الماضية التي قضاها الجهاز في قيادة الفريق.

ثانيا: وقف جميع المستحقات المالية للاعبى الفريق الأول لكرة القدم لحين تحسن النتائج.

ثالثا: خصم ما يعادل 5% من قيمة عقود جميع اللاعبين لسوء المستوى وتدهور نتائج الفريق.

رابعا: الإعلان عن المدير الفني الجديد للفريق الأول لكرة القدم والجهاز المعاون خلال 48 ساعة.

ومجلس إدارة نادى الاتحاد السكندرى يتمنى كل التوفيق لحسام حسن وإبراهيم حسن و الجهاز الفني والإدارى المعاون في خطواتهم القادمة.