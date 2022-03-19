شكرا لقرائتكم خبر عن المقاصة يستأنف تدريباته غدا بالفيوم بعد 5 أيام راحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستأنف فريق المقاصة تدريباته الجماعية غدا، الأحد، على ملعب الفيوم ضمن التحضير للمرحلة القادمة من منافسات الدوري، بعدما حصل على راحة سلبية خلال الأيام الماضية، فى ظل توقف الدوري لظروف مشاركة منتخب مصر فى مباراتي السنغال بالمرحلة الختامية للتصفيات المؤهلة إلى كأس العالم 2022.

وحدد الجهاز الفني لفريق المقاصة برنامج التحضير بحيث يخوض المران على فترتين في عدد من الأيام وعلى فترة واحدة في البعض الآخر، للتدرج في الحمل البدني للاعبين من أجل الحفاظ على حساسية المباريات عند لاعبيه ضمن خطة التحضير لعودة الدوري في شهر أبريل المقبل.

وحصل فريق المقاصة على راحة سلبية لمدة 5 أيام بعد الفوز على بني عبيد في دور الـ32 لبطولة كأس مصر قبل أن يستأنف تدريباته غدا الأحد.

وصعد فريق المقاصة إلى دور الـ16 لبطولة كأس مصر بعد التغلب على بني عبيد بثنائية في الدور الأول لبطولة الكأس.