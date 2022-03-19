شكرا لقرائتكم خبر عن الألومنيوم يتخطى سوهاج بصعوبة والتليفونات يفوز على ملوى بمجموعة الصعيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتزع نادى الألومنيوم فوزاً صعباً على حساب فريق سوهاج بثلاثة أهداف مقابل هدفين، فى المباراة التى جمعتهما اليوم، السبت، فى إطار مباريات الجولة الثالثة والعشرين من منافسات مجموعة الصعيد بالقسم الثانى.

تقدم طلبة محمد للألومنيوم بالهدف الأول، وأضاف إبراهيم عبد العزيز الهدف الثانى للألومنيوم، وعزز محمد إسماعيل تقدم الألومنيوم بالهدف الثالث، لكن مؤمن محسن قلص الفارق لسوهاج بالهدف الأول قبل أن يضيف محمد فوز الهدف الثانى لسوهاج ويشعل المباراة، إلا أن الألومنيوم حافظ على النتيجة.

بهذه النتيجة رفع نادى الألومنيوم رصيده إلى 40 نقطة في المركز الرابع، بينما ظل سوهاج عند النقطة 25 في المركز الحادى عشر.

وفى مباراة أخرى، فاز بترول أسيوط على قنا بثلاثة أهداف مقابل هدف، سجل على الفرارجى الهدف الأول، قبل أن يتعادل الحسن ديالو لقنا، وأضاف محمود كمال هدفين لبترول أسيوط، ليرفع الفريق رصيده إلى 40 نقطة في المركز الثالث، فيما بقى قنا عند النقطة 16 في المركز قبل الأخير.

وسقط نادى ملوى أمام تليفونات بنى سويف بهدفين مقابل هدف، سجل ثنائية التليفونات كل من محمد أشرف أوشا وعبد الرحمن بودى بينما قلص النتيجة أنور أنور لملوى، ليرفع التليفونات رصيده إلى 30 نقطة في المركز السابع، بينما توقف رصيد ملوى عند النقطة 19 في المركز الرابع عشر.